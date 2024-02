Furto in Sempione, spacca un vetro e fugge dalla polizia, ma si taglia

Furto notturno a Milano, in Sempione, si trasforma in un dramma quando il ladro si taglia nel tentativo di fuga.

Verso le 2 del mattino, un giovane nordafricano, insieme a due complici, è stato sorpreso mentre tentava di svaligiare alcune auto parcheggiate lungo corso Sempione, nel pieno centro di Milano. L’arrivo tempestivo delle volanti, chiamate da un coraggioso testimone, ha fatto scattare la fuga dei tre malviventi, che hanno cercato disperatamente di eludere la polizia.

Tentativo di fuga: un ferito e due complici arrestati

In un momento di panico e frenesia, uno dei ladri ha preso a calci un portone di via Leon Battista Alberti, forse nel tentativo di trovare un nascondiglio sicuro. Tuttavia, l’azione è stata segnata da una tragica fatalità: nel colpire il vetro con violenza, il giovane ha causato una profonda ferita alla sua gamba sinistra, mettendo fine alla sua fuga e alle sue speranze di eludere la giustizia.

Soccorso d’urgenza da parte del 118, il ladro ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Niguarda, dove è stato classificato in codice rosso, in condizioni critiche ma stabili. Nel frattempo, le autorità sono riuscite a bloccare gli altri due complici, che sono stati prontamente arrestati e portati in commissariato per essere interrogati. La tempestività dell’intervento ha, fortunatamente, evitato ulteriori conseguenze disastrose.