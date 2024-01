Prezzi bassi nel panificio solidale di MIlano Gustolab

Nel cuore di Milano sud, nell’ambito del progetto di riqualificazione 5Square, prende vita una nuova avventura gastronomica e sociale: Gustolab, il celebre panificio solidale, si trasforma in “Bum”. L’iniziativa, promossa dal Gruppo L’Impronta, mira a creare un ambiente inclusivo, fornendo opportunità lavorative a persone con disabilità, migranti rifugiati e giovani fragili. Il nuovo Bum non è solo un panificio, ma un progetto più ampio che include anche un ristorante e un laboratorio, contribuendo così alla formazione educativa e all’inserimento lavorativo.

Gustolab e il nuovo progetto Bum

Nato nel 2014 come un modesto panificio e pasticceria, Gustolab si è distinto per la produzione di prodotti di alta qualità, assicurando nel contempo occupazione stabile a persone con disabilità. Il negozio, inizialmente focalizzato sulla vendita locale, ha progressivamente ampliato la sua influenza, diventando il fulcro di una filiera alimentare che coinvolgeva anche un ristorante self-service, un bar e un bistrot gestiti dal Gruppo Impronta. La nuova sede di Bum, situata in Via Antegnati a Milano sud, rappresenta un salto di qualità e ambizione per questo progetto sociale.

Il Bum e la sua filiera solidale

Il 18 dicembre 2023 segna una svolta significativa con il trasferimento di Gustolab a Milano sud e la sua trasformazione in Bum. Oltre al panificio e alla pasticceria, Bum ospita un ristorante e una caffetteria, offrendo opportunità lavorative a sette persone con disabilità, supportate da tre educatori sociali. Il nuovo spazio non solo permette un’espansione della produzione, ma apre anche le porte a un secondo laboratorio dedicato alla formazione di giovani e persone fragili.

La diversificata offerta di Bum

Bum presenta un’ampia varietà di prodotti, dai classici pane e dolci fino alla pasta fresca artigianale e prodotti agricoli provenienti dalle attività del Gruppo Impronta. I prezzi accessibili del ristorante, mirati a soddisfare il tessuto sociale della periferia, rendono Bum un luogo accogliente per tutti. La produzione interna e l’approvvigionamento da aziende agricole limitrofe garantiscono la freschezza e la qualità dei prodotti.