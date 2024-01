Milano-Brindisi: aereo perde pressione all’impianto idraulico durante il volo

Guasto idraulico durante il volo Milano-Brindisi: la situazione

Nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio, un volo Ita Airways proveniente da Milano Linate e diretto a Brindisi ha vissuto un momento di apprensione a causa di una perdita di pressione dell’impianto idraulico durante le fasi di atterraggio. L’aereo, in seguito a questo guasto, è comunque riuscito ad atterrare in sicurezza all’aeroporto del Salento a Brindisi, evitando potenziali conseguenze più gravi.

Il guasto e l’emergenza

La segnalazione del guasto è giunta alla torre di controllo da parte del comandante dell’airbus Ita, provocando immediatamente l’allerta ai vigili del fuoco sia della sede aeroportuale che del comando provinciale. La possibile “perdita di pressione dell’impianto idraulico in fase di atterraggio” ha fatto scattare le procedure di emergenza, con le squadre dei pompieri pronte ad intervenire.

Fortunatamente, l’emergenza è rientrata rapidamente, e l’aereo è atterrato senza incidenti maggiori, raggiungendo la postazione di parcheggio indicata. La prontezza nell’azione dei soccorritori ha contribuito a evitare potenziali pericoli.

Conseguenze per i passeggeri

Sebbene l’atterraggio sia avvenuto senza incidenti, i passeggeri in partenza per Milano-Linate hanno subito disagi significativi. Il volo in questione, identificato come AZ1644, originariamente programmato per ripartire alle 17.30, è stato annullato a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici. Il guasto all’impianto idraulico ha reso necessario eseguire controlli approfonditi sul velivolo prima di consentirne una nuova partenza.

Per garantire la continuità del viaggio dei passeggeri da Brindisi a Milano, è stata presa la decisione di farli partire da Bari con un altro aereo. Questa soluzione temporanea ha consentito di gestire la situazione in modo efficace, garantendo la sicurezza dei viaggiatori e affrontando il problema tecnico sul volo originario.