Selezione di ristoranti giapponesi che offrono ramen a Milano

Il ramen è una delle specialità gastronomiche più popolari del Giappone, e negli ultimi anni ha conquistato anche i palati italiani, in particolare a Milano. La città è sempre più ricca di ristoranti che offrono autentico ramen. Ecco una selezione dei migliori ristoranti per gustare il miglior ramen a Milano, basata sulle recensioni dei clienti e le valutazioni dei critici gastronomici.

Casa Ramen: un gusto autentico a Milano

Casa Ramen, situato in Via Luigi Porro Lambertenghi, 25, è un piccolo ristorante di ramen noto per il suo ramen tonkotsu. Questo piatto è una prelibatezza che fa parte del menù insieme a deliziosi contorni come il pollo fritto e i bao ripieni. Il prezzo medio a Casa Ramen varia tra 12 e 15 euro, rendendo questo ristorante una scelta eccellente per chi cerca autentico ramen a Milano.

Ramen Shifu Filzi: una varietà di sapori unici

Ramen Shifu Filzi, situato in Via Fabio Filzi, 10, è un ristorante specializzato in ramen. Il menù offre una varietà di ramen, tra cui il ramen shoyu, il ramen shio e il ramen miso, ognuno con il suo caratteristico sapore. Il prezzo medio a Ramen Shifu Filzi è compreso tra 12 e 15 euro, rendendolo una destinazione imperdibile per gli amanti del ramen a Milano.

Takumi Ramen Kitchen Milano: fusion di gusti giapponesi

Takumi Ramen Kitchen Milano, che si trova in Via Luigi Canonica, 63, è noto per la sua cucina giapponese fusion. Il menù offre una varietà di ramen, tra cui il ramen a base di verdure e il ramen a base di carne, insieme a tanti altri piatti tipici della cucina giapponese. Il prezzo medio a Takumi Ramen Kitchen Milano è di 12-15 euro, rendendolo un luogo ideale per esplorare l’eclettica scena del ramen a Milano.

Zazà Ramen: autenticità giapponese a Milano

Zazà Ramen, situato in Via Solferino, 48, è un ristorante di ramen che propone cucina giapponese autentica. Il menù offre una varietà di ramen, tra cui il ramen in stile tonkotsu, shoyu e miso. Il prezzo medio a Zazà Ramen è compreso tra 12 e 15 euro, rendendo questo ristorante una destinazione imperdibile per chi cerca autentico ramen a Milano.

Tenoha & Ramen: un’esperienza eclettica

Tenoha & Ramen si trova in Via Vigevano, 20, all’interno del centro commerciale Tenoha. Il loro menù offre una varietà di ramen, tra cui il ramen in stile tonkotsu, shoyu e miso. Il prezzo medio a Tenoha & Ramen è di 12-15 euro, rendendolo un luogo ideale per esplorare la diversificata scena del ramen a Milano.