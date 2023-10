Scopri i migliori ristoranti napoletani a Milano

Se sei in cerca di un’autentica esperienza culinaria napoletana nel cuore di Milano, sei fortunato! Ecco i migliori ristoranti napoletani nella città, dove potrai gustare prelibate pizze e piatti tradizionali preparati con passione e maestria.

Pizzeria Starita Milano

La Pizzeria Starita Milano è un rinomato ristorante napoletano situato in Via Giovanni Gherardini, 1, a Milano. Fondata a Napoli nel lontano 1901, ha aperto la sua sede milanese nel 2015. Questo ristorante offre un’esperienza autentica con pizze preparate secondo le tradizioni napoletane, con farina macinata a pietra, lievito madre lasciato lievitare per almeno 24 ore, e cottura nel forno a legna. Il menu presenta una vasta scelta di pizze, dalle classiche alle più innovative.

Caputo – ristorante e pizzeria napoletana

Situato in Via Falcone, 7, a Milano, il Caputo – ristorante e pizzeria napoletana è un altro eccellente ristorante napoletano. Qui, le pizze sono preparate con lievito madre e la rinomata farina di Caputo, uno dei migliori grani al mondo. La farina viene macinata a pietra, il lievito madre riposa per almeno 24 ore, e le pizze sono cotte in un autentico forno a legna. Il menu offre una vasta selezione di pizze, insieme a piatti tradizionali della cucina napoletana.

Ristorante napoletano a Milano: Da Zero

Da Zero, situato in Via Bernardino Luini, 9, a Milano, è una pizzeria napoletana moderna che offre una reinterpretazione contemporanea della pizza. Le pizze qui sono realizzate con ingredienti di stagione e tecniche innovative, rendendo l’esperienza culinaria unica. In aggiunta alle pizze creative, il ristorante offre anche una selezione di piatti tradizionali napoletani, che soddisferanno anche i palati più esigenti alla ricerca di autenticità e innovazione.