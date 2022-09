I locali premiati dalla guida "Pizzerie d'Italia 2023"

La leggendaria guida Gambero Rosso ha premiato quattro locali meneghini, tre in città e uno nell’hinterland: scopriamo quali sono.

Gambero Rosso, le migliori pizzerie di Milano: tre spicchi

Nella guida 2023 troveremo settantuno locali in Lombardia, di cui quasi la metà nella città di Milano.

I tre spicchi, destinati ai locali con la pizza al piatto, sono andati a “Crosta” in via Bellotti, “Dry” che ha due locali in via Solferino e in viale Vittorio Veneto e “Montegrigna Tric Trac“, in via Grigna a Legnano, che ha portato a casa anche il premio come miglior carta dei dolci.

Gambero Rosso, le migliori pizzerie di Milano: tre rotelle

Tre rotelle, riservate ai forni, vanno a “Davide Longoni Pane” che si trova in via Tiraboschi.

L’attento lavoro di ricerca a partire da cereali e farine, ottenute da coltivazioni rare, porta in tavole pizze con stili diversi, dallo stile romano croccante a quello morbido e soffice della tradizione barese.

Gambero Rosso, le migliori pizzerie di Milano: due spicchi

Segnalato anche il debutto milanese di Denis Lovatel con ‘Denis pizza di montagna’ in via Statuto, che conquista i due spicchi. Eccellente l’ingresso di Roberto Conti con ‘Corner 58’, situato in viale Argonne.

Qui, l’executive Michele Botta vi farà girare la testa con la sua pizza gourmet.

