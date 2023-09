i migliori locali street food sparsi nella città di Milano

Nelle strade di Milano, l’offerta di street food abbraccia una vasta gamma di sapori internazionali, dal gusto raffinato dei panini gourmet ai piatti tradizionali e esotici provenienti da tutto il mondo. Questa scelta culinaria va ben oltre l’idea di un semplice spuntino da gustare di fretta durante la pausa pranzo. Lo street food è diventato il motore di una rivoluzione gastronomica che coniuga velocità e sapore, permettendo di assaporare autentiche prelibatezze anche quando il tempo è tiranno e non ci si può sedere a tavola.

Negli ultimi anni, Milano, città dinamica per eccellenza, ha visto sempre più chef e imprenditori avvicinarsi all’arte dello street food, attratti dalla possibilità di reinventare le proprie creazioni culinarie in chiave da asporto. L’approccio allo street food è cambiato: non si tratta più di una soluzione culinaria improvvisata, ma di un’esperienza gastronomica di alta qualità, all’altezza di quella offerta da un ristorante tradizionale.

Ecco i migliori street food di Milano.

El Caminante: migliori street food di Milano

Una fusione culinaria tra l’Italia e il Venezuela che si muove su quattro ruote per le strade di Milano. El Caminante è un food truck creato da Pedro Hernandez e Monica Cabras, entrambi con esperienza nel mondo della moda. Lo chef Mattia Chiesa completa l’offerta con piatti come le empanadas, disponibili in varie varianti (vegetariane, al formaggio, con pollo o manzo). Vengono proposti anche poke in stile caraibico e le caratteristiche arepas venezuelane.

Vima’s Food

Situato dietro Corso Vercelli, Vima’s Food è un piccolo locale che offre servizio di asporto, consegna e catering. Il nome deriva dalla fondatrice, Vima Narrainen, che porta il gusto di Mauritius nelle strade di Milano. Il menu spazia dai piccoli antipasti ai piatti tipici mauriziani, passando per piatti internazionali come i bowls, le zuppe e i burger.

Porcobrado come miglior ristorante street food di Milano

Un’idea nata da Angelo Polezzi, allevatore e proprietario di un’azienda agricola in Toscana. Porcobrado offre panini farciti con cinta senese, prodotta da Polezzi stesso. Questa iniziativa, nata nel 2014, è cresciuta fino a diventare un franchising con diverse sedi, comprese quelle a Roma, Firenze, Como e persino in Germania. Oltre alla vendita ambulante, Porcobrado offre anche box con ingredienti per preparare i panini direttamente a casa.