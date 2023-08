Migliori ristoranti con asporto a Milano: i locali consigliati

Una lista dei migliori ristoranti con asporto a Milano: ecco quali sono i locali consigliati dagli esperti

Mangiare d’asporto significa non dover rinunciare ad un pasto cucinato da cuochi esperti anche quando non si ha voglia o non si può uscire. Significa godere del buon cibo anche nel comfort del proprio salotto, magari gustando un piatto tradizionale davanti ad un buon film con il proprio partner.

Scegliere i migliori ristoranti con asporto a Milano non è facile, ce ne sono tantissimi che offrono buon cibo a casa alla stessa qualità del ristornate. In più, siamo entrati in un’era in cui i ristoranti che offrono la possibilità di portare a casa i loro piatti sono davvero tantissimi.

Con l’arrivo dell’area di sosta per Rider a Milano, ora non ci sono più scuse: la qualità del servizio è nettamente migliorata e richiedere l’asporto del cibo è sempre più facile.

Migliori ristoranti con asporto a Milano: come funziona il servizio

Si tratta solo di decidere cosa si desidera mangiare, poi connettersi ad una delle tante app di consegne come Just Eat o Delivero, oppure di verificare se il ristorante si avvale di un servizio di consegne privato con i suoi fattorini.

Solitamente, se il ristorante si avvale di un servizio di consegne o fa semplicemente asporto è specificato sul sito, oppure all’ingresso del ristorante.

La differenza tra asporto e consegna è chiara: con l’asporto è il cliente che ritira il cibo e se lo porta a casa, mentre con la consegna a domicilio non vi è bisogno che questo esca di casa.

Migliori ristoranti con asporto di Milano: la top 3

I ristoranti che offrono servizio di asporto nella città meneghina sono tantissimi, ognuno con un punto di forza diverso dall’altro. Selezionarne alcuni è davvero complesso, perché resterebbero escluse delle proposte davvero valide. Ci sono però tre ristoranti che si distinguono da tutti, perché la qualità del cibo è perfetta anche se non consumata nell’immediato e la proposta è davvero unica.

Il primo è Bu:r di Eugenio Boer con il suo menù Delivery pensato per raggiungere i clienti a casa anche nel weekend. Qui vi sono proposte semplici ma che non stancano mai, come l’insalata russa, l’immancabile lasagna alla bolognese, il roast beef, e altri piatti unici come la focaccia ai sette cereali e i macaron di piccione. Il cliente può scegliere di ritirare le pietanze personalmente, oppure di riceverle comodamente a casa.

Da sempre vicino al Delivery, anche prima della pandemia, il ristorante Cracco in Galleria offre ai suoi estimatori la possibilità di assaporare i suoi piatti anche a casa. La qualità è assolutamente la stessa che si ottiene quando si sceglie di mangiare al ristorante. Lo chef propone un menù d’asporto per il pranzo e per il weekend di quattro portate dall’antipasto al dolce.

Con il ristorante Joia si può stare certi di mangiare bene anche a casa. I piatti vengono preparati su ordinazione, e il menù è composto dai piatti simbolo dello chef Pietro Leemann.