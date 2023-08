Area di sosta per riders a Milano: dove si trova e cos’è

A Milano apre la prima area di sosta per riders

Se ne è parlato molto, ma ancora nulla è stato fatto. Il lavoro di Delivery scoppiato in piena pandemia è ancora privo di misure di sostegno con inevitabili ricadute sulla qualità del servizio. Solo negli ultimi giorni ci si sta rendendo conto del problema e si prova a fare passi avanti. A prova di ciò nasce la prima area di sosta per riders a Milano.

La nuova area è attrezzata e collocata all’interno del Bicocca Village.

Chissà, forse questo è un primo passo verso nuove misure di sostegno alla categoria. Forse, domani si apriranno iniziative che permetteranno l’aumento di stipendi ai lavoratori di Milano, oppure buoni pasto per la categoria.

L’area di sosta per riders a Milano

L’area verrà inaugurata oggi 1 agosto 2023 alle ore 17. All’evento parteciperanno i rappresentanti del Municipio e il sindacato del delivery.

La zona è interamente destinata agli operatori impegnati nelle consegne a domicilio di food & drink, con tutto il necessario per rifornirsi fisicamente e ricaricare il proprio mezzo.

Vi sarà, infatti, una stazione di ricarica per la bici elettrica, il monopattino elettrico, oppure il motorino. Per il conducente, invece, è stato installato un distributore di acqua microfiltrata.

Infine, vi è una stazione di ricarica per telefoni, importante strumento con cui i riders accettano le consegne, e un banco attrezzi per la gestione in autonomia di piccole riparazioni.

Le iniziative del Bicocca Village

Il centro Bicocca Village organizza spesso iniziative che guardano oltre la spesa e le vetrine dei negozi. Lo Shopping Mall offre al suo pubblico la possibilità di partecipare a iniziative rivolte alla comunità e agli operatori che la animano. Si tratta di iniziative diverse, come ad esempio le rassegne di musica e cultura di strada in collaborazione i laboratori dedicati ai bambini. Non mancano poi gli eventi con organizzazioni di beneficenza, ed eventi sulla parità di genere.