Alla scoperta delle migliori trattorie tradizionali di Milano.

Mangiare cucina milanese fatta a regola d’arte nel capoluogo lombardo non è poi così scontato. Accade sempre più spesso, infatti, che i ristoranti propongano una loro variante delle ricette tradizionali, la quale spesso e volentieri è causa di delusione, lasciando sempre un po’ di amaro in bocca. Ciò non toglie, che Milano sia piena di trattorie in grado di riproporre in maniera fedele e gustosa i piatti della tradizione: ecco quali sono.

L’antica Hostaria della lanterna: tra le migliori trattorie tradizionali a Milano

Qui si mangia e si respira aria milanese. Nel menu, solo piatti fatti in casa – proprio come li cucinavano le nonne milanesi a suo tempo.

Ricca di proposte tipiche della tradizione lombarda – come taglieri di affettati, risotto con ossobuco, maccheroncini al sugo e gnocchi fatti in casa -, la carta è a prova di buon gustaio. Le porzioni, inoltre, lasciano tutt’altro che a desiderare: qui si mangia tanto e si esce con la pancia piena.

Insomma, il cliente entra in questa osteria pieno di aspettative che vengono senz’altro soddisfatte tra un piatto e l’altro, dall’antipasto al dolce. Ecco perché nominare L’antica Hostaria della lanterna tra le migliori tradizionali trattorie di Milano è d’obbligo.

Il locale si trova in via Giuseppe Mercalli, 3 a Milano.

La Pesa “Trattoria dal 1902”

Già il nome si rifà con decisione alla tradizione milanese. La Pesa “Trattoria dal 1902”, infatti, è una delle trattorie storiche di Milano, sebbene oggi si presenti come un ambiente curato e moderno.

L’acquolina si fa già sentire in bocca fin dalla pagina degli antipasti, con proposte come “vitello tonnato alla vecchia maniera” e “tartare di Fassona con maionese allo zafferano e capperi”, giusto per nominare alcuni piatti.

Tra le proposte di quella che va senza dubbio annoverata tra le migliori trattorie tradizionali di Milano, non mancano poi i pilastri lombardi, ovvero l’intramontabile cotoletta alla milanese, e l’indimenticabile osso buco.

Il locale è aperto tutti i giorni per pranzo e cena, e si trova in via Giovanni Fantoni, 26 a Milano.

La Libera tra le migliori tradizionali trattorie di Milano

Tra le migliori tradizionali trattorie di Milano c’è anche La Libera, un ristorante collocato nella vecchia parte della città, nel cuore di Brera. Il ristorante, presente da moltissimi anni in via Palermo, 21, è specializzato in piatti tipici lombardi e milanesi di carne e di pesce.

Il luogo perfetto dove provare i sapori antichi della regione e del suo capoluogo, e dove essere accolti con la tipica simpatia dei milanesi.

Ecco quindi sfilare tra un tavolo e l’altro il tipico risotto al salto, il carpaccio di Magatello ai finferli, o la tagliata di branzino ai funghi porcini. Tra i dolci, ovviamente, l’immancabile Tiramisù fatto come da tradizione.

Nonostante i piatti sembrino delle vere e proprie opere d’arte disposte con cura dal cuoco su ogni piatto, le porzioni sono davvero abbondanti tanto da mettere a dura prova anche il commensale più affamato.

Chi entra in questa trattoria viene soddisfatto a 360°, dall’antipasto al dolce e dall’occhio al gusto.

Al Matarel

Questo tour gastronomico tra le migliori tradizionali trattorie di Milano si conclude con il ristorante Al Matarel, dove tutto viene cucinato secondo la tradizione lombarda e meneghina.

Sulle pareti sfilano immagini di una Milano ormai passata, ma che non deve essere comunque dimenticata. Tra i clienti storici più famosi vi fu Benedetto Craxi, di cui si dice che scrisse le pagine della politica italiana proprio lì, tra i tavoli del Matarel.

Chi siede a mangiare nel salone di questa storica trattoria ha la fortuna di assaggiare piatti come il risotto alla milanese, quello alla monzese, tagliatelle ai funghi porcini e la Cassoeula fatta come comanda la tradizione meneghina.

Chi ama il vino, inoltre, potrà degustare le migliori proposte della regione da accompagnare ai piatti per un’esperienza unica.