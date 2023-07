Ecco quali sono i migliori ristoranti dove poter mangiare un ottimo hamburger a Milano

I migliori ristoranti dove mangiare un hamburger perfetto sono a Milano. Se qualcuno non è d’accordo, forse è perché non ha mai provato a fermarsi da Al Mercato – Steaks & Burgers, oppure perché non ha mai sentito la carne che si scioglie in bocca di Fud – Bottega Sicula, ed infine non si è mai leccato le dita dopo un boccone di hamburger da Willy’s Burger.

Questi, insieme a Angus & More e Fatto – Bene, sono i migliori ristoranti dove mangiare hamburger a Milano.

Cos’hanno di speciale? Semplicemente propongono dei panini unici, fatti solo con carne di qualità e ingredienti selezionati.

Quello che è un cibo fast food diventa un piatto gourmet a tutti gli effetti, con un taglio tutto italiano.

Ottimi ristoranti da provare se si è in gita a Milano, magari per un weekend.

In questi ristoranti spicca la ricerca della qualità e lo stile italiano messo in un piatto di stampo americano.

Al Mercato – Steaks & Burgers tra i migliori ristoranti dove mangiare hamburger a Milano

Lo chef Eugenio Roncoroni prepara con unicità il classico hamburger americano, ma lo fa utilizzando solo ingredienti di alta qualità.

La sua carne, protagonista del menu, è preparata in due versioni: “Steaks e “Burgers”.

Gli hamburger sono semplici e classici, ma con una marcia in più rispetto al classico fast food.

Si trova in via Sant’Eufemia, 16 e Corso Venezia 18.

Fud – Bottega Sicula

Questa volta l’hamburger è di stampo tutto siciliano. La scelta è tra carne di manzo o di asino, così soffice e gustosa da sciogliersi in bocca. All’interno del classico panino americano si trovano solo ingredienti siciliani.

Il risultato è l’hamburger con acciughe di Sciacca, e quello alla provola delle Madonie.

Uno tra i migliori ristoranti dove mangiare hamburger a Milano si trova in via Casale, 8.

Willy’s Burger

Qui si possono trovare solo hamburger extra golosi e colorati. Vengono preparati rigorosamente con carne italiana.

I burger sono da comporre a piacere, oppure, per chi è indeciso, può scegliere nel menù originale: i nomi dei panini sono infatti ispirati ai titoli delle serie tv. Una trovata geniale che solo i migliori di locali di Milano possono avere, come quella del MAG e i suoi cocktail ispirati alle fermate della metro.

Willy’s burger si trova in viale Abruzzi, 25 e Via Lazzaretto, 3.

I migliori ristoranti dove mangiare hamburger a Milano: Angus & More e Fatto – Bene.

Da Angus & More potrai trovare il classico burger americano arricchito con ingredienti di stampo italiano. Così l’America e l’Italia si fondono in un piatto dal gusto unico. Da provare assolutamente l’hamburger con ‘nduja o quello con la mozzarella di bufala.

Si trova in viale Montenero, 57.

La lista dei migliori ristoranti dove mangiare hamburger a Milano si conclude con Fatto – Bene e i suoi panini con carne Fassona Piemontese. Il piatto è reso più gustoso dal loro pane fatto in maniera artigianale, e dalle salse homemade.

Qui sono benvenuti anche i vegani grazie alle proposte Veggie.

Si trova in via Michelangelo Buonarroti, 8 e via Vincenzo Monti, 56.