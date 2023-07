Cocktail ispirati alle fermate della metro al MAG di Milano: ecco la nuova Cocktail list

Milano è una città di storia e di innovazioni che sorprende tutti i cittadini e i turisti con proposte a dir poco curiose e uniche. Una sfumatura che si può trovare soprattutto nel cibo, anche quest’ultimo caratterizzato da tradizione e novità allo stesso tempo. Ed ecco che il food & drink diventa uno strumento per far conoscere il capoluogo meneghino in tutte le sue sfumature.

Questo è ciò che ha voluto fare il MAG Café, il bar che serve cocktail ispirati alle fermate della Metro, da Duomo a Maciachini e da Lambrate a Palestro.

Chi ama le novità e Milano, amerà senz’altro MAG City, la nuova Cocktail list creata per celebrare i primi undici anni dall’apertura del MAG Café, il bar sui Navigli, e i primi tre anni del locale gemello MAG La Pusterla, collocato dietro ad un giardinetto in via Edmondo De Amicis.

Cocktail ispirati alle fermate della metro: che cos’è MAG City

Il MAG Café e il MAG La Pusterla devono farsi notare tra i numerosi locali di Milano, tra proposte uniche adatte anche alle giornate di pioggia e tra locali tradizionali che da anni propongono l’intramontabile cucina meneghina. E ci riescono bene, perché sanno come conquistare il loro pubblico con proposte curiose e innovative.

MAG City è la nuova drink list che, con un design originale e in chiave Comics, cerca di ripercorrere la storia della città e i suoi luoghi caratteristici attraverso dei drink innovativi.

Ogni locale ha la sua lista dedicata a dieci fermate diverse. Nella Drink list i cocktail sono abilmente rappresentati come degli eroi che devono combattere contro il male, o la sete in questo caso, vegliando sulle varie fermate della metro della città.

Il cliente, quindi, ha modo di conoscere Milano attraverso il simpatico storytelling creato ad hoc per l’occasione e grazie ai meravigliosi sapori dei drink.

I Cocktail ispirati alle fermate della metro

Quando il cliente si siede al MAG Café o al MAG La Pusterla e riceve MAG City viene trasportato in un mondo immaginato pieno di eroi che placheranno la sua sete.

Scoprirà l’Ahmar Rehab, che descrive Abbiategrasso e Chiesa Rossa con le sue note un po’ speziate e un po’ arabeggianti.

Il drink A passo Duomo, invece, parla di un centro storico di Milano moderno, che si presenta in tutta la sua eleganza come i palazzi e i negozi che caratterizzano la zona e i cittadini che la frequentano.

Si aggiunge poi il drink di San Babila dall’inebriante profumo d’incenso dedicato all’ossario di San Bernardino alle Ossa.

Ed ecco poi arrivare il cocktail di Palestro, un drink tutto rosa, ma non di una tonalità a caso: è la stessa dei fenicotteri nascosti nel palazzo di Villa Invernizzi.

Gli altri Cocktail ispirati alle fermate della metro sono: Monumentale, Centrale, Maciachini, Sant’Ambrogio, Porta Genova, e Garibaldi. Sono tutti diversi e da scoprire solo al MAG Café di Ripa di Porta Ticinese, 43 a Milano, e al MAG La Pusterla in via Edmondo de Amicis, 22.