Aperitivo a Milano: dove andare quando piove

5 posti per l’aperitivo a Milano con la pioggia

Milano è sempre Milano. Il capoluogo lombardo ha un fascino speciale e si sa: all’ombra della Madonnina, anche sotto l’ombrello, non c’è mai da annoiarsi. Quindi, se siete in giro per la città più moderna d’Italia e piove, non temete, perché abbiamo il programma perfetto per voi.

È sempre un buon momento per concedersi un brindisi accompagnato da ottimo cibo in compagnia dei vostri amici o del vostro partner. Ombrello e maps alla mano, vi proponiamo 5 posti dove fare aperitivo a Milano, quando piove.

Il Cappellaio Matto – Ripa di Porta Ticinese, 51

Situato nello splendido scenario dei Navigli milanesi, Il Cappellaio Matto è il luogo ideale per sfuggire alla pioggia e riempirsi lo stomaco. Salumi, fritti, patatine e un giro pizza d’eccezione, ad un ottimo prezzo;

Siciliamo Bakery & Bistrot – Viale Gabriele D’Annunzio, 1

Un angolo di Sicilia nel cuore di Milano, a due passi dalla Darsena. Siciliamo propone ottimi drink e un tagliere di tipicità regionali che vi farà leccare i baffi;

Fiordiponti Bakery & Cafè – Viale Monte Nero, 5

Porta Romana è sempre un’ottima idea, soprattutto quando si tratta di aperitivo. Qui, avrete l’imbarazzo della scelta ma se volete gustare i sapori tipici liguri scegliete l’aperitivo di Fiordiponti. Focacce e pizzette calde accompagnate da mono porzioni di farro al pesto e buonissimi drink;

Drink e good vibes: il Milord è la destinazione di riferimento per godere del gusto di cocktail ricercati e particolari, accompagnati da golosi apericena. Plus del locale, l’accoglienza dello staff e il dehor sotto cui ripararsi dalla pioggia;

Bar Frida – Via Antonio Pollaiuolo, 3

Se siete in cerca di un posto anticonvenzionale al coperto ma da cui ammirare comunque la luna – solo andandoci capirete perché – raggiungete il quartiere Garibaldi e prendete posto da Frida. Avrete moltissimi cocktail tra cui scegliere, ovviamente accompagnati da patatine, pizzette e focacce.

Vi abbiamo convinti? Non importa le condizioni metereologiche, per un aperitivo a Milano, anche quando piove, c’è l’imbarazzo della scelta.