Gambero Rosso, migliori Bar d’Italia: premiato L’Ile Douce di Milano

Il bar pasticceria si aggiudica il massimo dei consensi della guida 'Bar d'Italia'

Il locale ‘L’Ile Douce’ di Milano, situato in zona Isola, precisamente in via Luigi Porro Lambertenghi è stato premiato dalla nuova edizione della guida ‘Bar d’Italia’ del Gambero Rosso.

Migliori bar, Gambero Rosso: i riconoscimenti

L’Ile Douce guadagna i massimi riconoscimenti: “Tre Chicchi” e “Tre Tazzine”.

Il locale, sulla sua pagina Instagram, si definisce pasticceria, boulangerie, cioccolateria, sala da the, bistrot e catering: più variegato di così, non si può.

Migliori bar, Gambero Rosso: il locale che coccola i clienti

L’Ile Douce è stato inaugurato il 15 ottobre 2017: i suoi riferimenti francesi contraddistinguono notevolmente la tradizione e la modernità. Apprezzato non solo dal quartiere Isola, ma da tutta la città di Milano, il locale propone una vasta gamma di prodotti: croissant, biscotti, pause pranzo e merende con il rituale del tè.

Migliori bar, Gambero Rosso: 120 metri quadri di pura passione

Fabrizio Barbato, giovane pastry chef, è a capo del progetto e insieme alla collega Angela Carantini è riuscito a conquistare il Gambero Rosso, grazie all’elevata qualità delle materie prime, della perfezione nella tecnica, dell’esperienza e di tanta passione. Il locale occupa uno spazio di 120 metri quadri, all’interno dei quali sono sigillati i segreti del laboratorio dalla doppia esposizione, interna e sulla strada.

