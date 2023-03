Meteo Milano: arriva la pioggia, ma per poco

Riguardo le condizioni meteo a Milano e in Lombardia, oggi venerdì 31 marzo ci sarà qualche precipitazione; tuttavia la situazione è destinata a migliorare.

Riguardo le condizioni meteo a Milano, oggi venerdì 31 marzo cadranno solamente alcune gocce di pioggia. Ciò nonostante, tali precipitazioni non saranno di certo abbastanza per risolvere il problema della siccità presente nel capoluogo lombardo e non solo. Inoltre, più generalmente, nel corso della giornata ci saranno condizioni meteo generalmente instabili anche in tutta Lombardia, con cieli nuvolosi e precipitazioni sparse; tuttavia nel corso del weekend e inizio settimana prossima il tempo è destinato a migliorare.

Meteo Milano: dopo la pioggia in arrivo un miglioramento

Attualmente persiste un flusso proveniente dai quadranti occidentali, che porta con sé aria umida di matrice atlantica. Questo determinerà principalmente precipitazioni di debole o moderata intensità nelle zone alpine e prealpine durante la giornata di oggi venerdì 31 marzo. Tuttavia, per quanto riguarda la serata, l’ingresso di aria più fredda potrebbe causare fenomeni a carattere di rovescio o temporale sulle Prealpi e le alte pianure.

Detto questo, però, le condizioni meteo a Milano e in Lombardia sono destinate a cambiare rapidamente nel giro di poche ore. Nel corso del weekend, il tempo dovrebbe migliorare notevolmente, con temperature in aumento anche superiori ai 20°C nella pianura. Tuttavia, l’aria fredda presente in quota potrebbe causare la formazione di nubi e locali precipitazioni sui crinali alpini orientali durante le ore centrali del giorno. Al contrario, sui settori occidentali, in particolare sulle sponde del Lago di Como, il Föhn soffierà a intermittenza, garantendo un weekend primaverile e stabile.

Cosa succede inizio settimana prossima

La situazione meteorologica non subirà sostanziali variazioni all’inizio della prossima settimana. Infatti, è previsto un ingresso di aria più fredda e secca proveniente dall’Est, che comporterà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche e una diminuzione delle temperature, con soprattutto le ore notturne e le prime ore del mattino potrebbero risultare particolarmente fredde. Tuttavia, non è stata esclusa la possibilità di qualche precipitazione sparsa nelle zone montuose più orientali, a causa della presenza di aria instabile in quota.

Nel complesso, quindi, si prevede una settimana caratterizzata da un clima più fresco, ma relativamente stabile, con la possibilità di brevi piogge in alcune zone montuose orientali.