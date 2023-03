Mostre a Milano nel mese di aprile 2023: cosa vedere, dove e prezzi

Il programma delle mostre a Milano nel mese di aprile di quest'anno è vastissimo: scegli le tue preferite e segna in calendario la visita.

Da Andy Warhol a Dalì, Magritte e Man Ray, fino a Zerocalcare, il programma delle mostre a Milano nel mese di aprile di quest’anno è vastissimo: scegli le tue preferite e segna in calendario la visita.

Mostre a Milano nel mese di aprile

Andy Warhol: “La Pubblicità della Forma”

Fino al 10 aprile 2023 potrete ammirare la mostra di Andy Warhol che, dopo un lungo periodo di assenza, è di nuovo protagonista di una mostra a Milano. L’esposizione – curata da Achille Bonito Oliva con la collaborazione di Edoardo Falcioni – copre i decenni della rivoluzione pop dell’artista, che è stato in grado di ridefinire l’immagine e le icone del Novecento grazie alla sua poliedricità. La mostra alla Fabbrica del Vapore presenta dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroid, fotografie e altri oggetti che rappresentano epoche incalzanti e psichedeliche popolate da personaggi iconici. Inoltre è dedicato uno spazio ampio e “sonoro” ai rapporti di Warhol con il mondo musicale e del cinema. Il prezzo del biglietto a tariffa intera è di 19 euro, mentre quello under 18 è di 15 euro.

“Dalì, Magritte, Man Ray e il surrealismo”

Per tutto il mese di aprile fino al 30 luglio 2023 potrete ammirare anche la mostra “Dalì, Magritte, Man Ray e il Surrealismo” a Milano, un’esperienza a 360 gradi per esplorare la poetica, onirica, assurda e affascinante del Surrealismo Europeo. La mostra, ospitata al Mudec di Milano e realizzata in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, presenta una collezione d’arte unica al mondo che include dipinti, sculture, grafica, oggetti rari, periodici e manifesti. Gli artisti rappresentati nella mostra includono Man Ray, Max Ernst, Magritte, Paul Delvaux e Dalì, tra gli altri. La mostra esplora le tematiche complesse e allucinate che caratterizzano il Surrealismo come il sogno, l’amore, la morte, la paura, l’inconscio e il doppio. Questi temi sono presenti in un gioco di rimandi e di inganni che va dal Dadaismo fino al Surrealismo più maturo. La mostra di Milano offre quindi un’esperienza unica per esplorare la vastità e la complessità del Surrealismo e per guardare al mondo con una prospettiva inedita. Il prezzo del biglietto a tariffa intera è di 27 euro, mentre quello under 18 è di 23 euro.

“Il lascito di Helmut Newton”

Dal 24 marzo al 25 giugno 2023 è possibile visitare la mostra dal titolo “Il lascito di Helmut Newton” presso Palazzo Reale a Milano. Essa presenta una vasta panoramica sull’opera di uno dei più noti e dibattuti fotografi del XX secolo, la cui influenza rimane ancora oggi imprescindibile per chiunque si avvicini all’arte fotografica. In particolare, la mostra è stata organizzata in collaborazione con la Helmut Newton Foundation e presenta una selezione di circa 300 scatti, documenti d’epoca, riviste e video che coprono l’intera carriera del fotografo, dalla sua infanzia a Berlino, da cui fuggì in seguito all’emanazione delle leggi razziali che lo colpirono in quanto ebreo, fino alla sua consacrazione come fotografo di moda internazionale, dopo il trasferimento a Parigi nel 1961. Inoltre, l’esposizione mette in evidenza la natura erotica e innovativa delle campagne fotografiche realizzate da Newton per alcune delle più importanti riviste di moda come Harper’s Bazaar, Elle, Vogue, Max, Vanity Fair e Marie Claire, e per famose maison come Gianni Versace, Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana e Yves Saint Laurent. La mostra include anche i celebri ritratti di importanti personaggi dell’arte, del cinema e della moda del secolo scorso, tra cui Andy Warhol, David Hockney, Catherine Deneuve, Anita Ekberg, Claudia Schiffer e Gianfranco Ferré. Il prezzo del biglietto a tariffa intera è di 25 euro, mentre quello under 18 è di 21 euro.

Mostra di Bill Viola

Sempre a Palazzo Reale a Milano per tutto il mese di aprile fino al 25 giugno 2023 potrete ammirare le meravigliose opere del famoso videoartista americano Bill Viola a Milano, città che già ospita una delle sue installazioni permanenti, il trittico Path, situato in una cappella della chiesa di San Marco nel Quartiere di Brera. La curatrice della mostra, Kira Perov, moglie dell’artista e direttrice del Bill Viola Studio, ha selezionato 15 opere rappresentative di 40 anni di carriera dell’artista, partendo dal capolavoro The Reflecting Pool (1977-1979), passando per Ascension (2000) e arrivando alle serie più recenti, Water Portraits del 2013 e Martyrs del 2014. L’esposizione è un’emozionante viaggio attraverso l’arte di Bill Viola, che ha sempre saputo coniugare la tecnologia con l’estetica, offrendo un’esperienza visiva unica ed emozionante. Anche in questo caso, il prezzo del biglietto a tariffa intera è di 25 euro, mentre quello under 18 è di 21 euro.

Zerocalcare: “Dopo il botto”

Infine tra le mostre a Milano nel mese di aprile, fino al 23 aprile 2023 è possibile visitare la mostra “Dopo il botto“, presso la Fabbrica del Vapore, di Michele Rech, aka Zerocalcare, uno dei fumettisti italiani più interessanti della scena culturale contemporanea. In particolare, la mostra presenta oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un’opera site specific, che raccontano la frammentazione sociale in seguito alla pandemia, l’aumento delle paure durante una crisi globale e un conflitto nel cuore dell’Europa, l’isolamento forzato e la solitudine che hanno portato alla perdita di contatto con la realtà, la politica e le resistenze. La mostra, dunque, rappresenta due anime complementari: da un lato i protagonisti delle opere di Zerocalcare, simboli esistenziali e collettivi di valori legati alla sopravvivenza in un contesto sempre più difficile. Dall’altro, invita i visitatori a camminare insieme, nutrendo una passione collettiva per la resistenza politica e i grandi temi dell’umanità di fronte alle difficoltà della vita. Il prezzo del biglietto a tariffa intera è di 14 euro, mentre quello under 18 è di 12 euro.