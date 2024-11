Dal 6 novembre, Triennale Milano ospita una mostra imperdibile su Elio Fiorucci.

Un tributo a un innovatore della moda

Dal 6 novembre, la Triennale di Milano si trasforma in un palcoscenico per celebrare la vita e l’opera di Elio Fiorucci, un imprenditore che ha rivoluzionato il panorama della moda e dell’arte contemporanea. Questa mostra, curata da Judith Clark e con un progetto di allestimento di Fabio Cherstich, rappresenta la più grande retrospettiva mai dedicata a Fiorucci, un vero e proprio cool hunter che ha saputo anticipare le tendenze e influenzare generazioni di stilisti e artisti.

Un percorso biografico e creativo

L’esposizione non si limita a presentare i capolavori del marchio Fiorucci, ma si propone di raccontare la vita del suo fondatore attraverso una narrazione biografica che abbraccia le sue esperienze personali e professionali. Attraverso materiali inediti e documenti storici, i visitatori possono immergersi nella visione unica di Fiorucci, scoprendo come le sue idee abbiano plasmato non solo la moda italiana, ma anche quella globale. La mostra include un’ampia selezione di abiti, accessori e opere d’arte contemporanea, tutti elementi che riflettono l’estetica distintiva di Fiorucci.

Un’esperienza immersiva e interattiva

Uno degli aspetti più affascinanti dell’esposizione è l’uso di registrazioni audio inedite della voce di Elio Fiorucci, che accompagnano i visitatori in un viaggio attraverso la sua vita e il suo lavoro. Queste registrazioni, messe in dialogo con le testimonianze di altri protagonisti del mondo della moda, creano una narrazione coinvolgente che rende omaggio alla personalità e alla creatività di Fiorucci. Inoltre, la mostra si avvale di una varietà di media, dai video alle installazioni ambientali, per offrire un’esperienza multisensoriale che cattura l’essenza del marchio Fiorucci.

Un focus sulla ricerca e sull’archivio

Nello spazio Cuore – Centro studi, archivi, ricerca, i visitatori possono esplorare una selezione di volumi e riviste provenienti dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano, che approfondiscono il tema della moda attraverso una lente storica e culturale. Questa sezione della mostra offre un’opportunità unica per comprendere l’impatto duraturo di Fiorucci sulla moda e sul marketing, nonché il suo approccio innovativo alla comunicazione visiva.