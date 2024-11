Un'opera straordinaria del Rinascimento in mostra a Palazzo Marino fino al 4 dicembre.

Un capolavoro del Rinascimento

La Madonna con il Bambino e i Santi Simone e Giuda, conosciuta come La Madonna di San Simone, è un’opera straordinaria di Federico Barocci, un artista che ha saputo racchiudere in un’unica tela la dolcezza e la profondità del Rinascimento italiano. Questo capolavoro, realizzato tra il 1566 e il 1567, è attualmente in mostra a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dove sarà possibile ammirarlo fino al 4 dicembre. La pala d’altare proviene dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e rappresenta un’importante testimonianza del classicismo ereditato da Raffaello.

La figura di Federico Barocci

Federico Fiori, noto come Barocci, è nato a Urbino nel 1533 e ha vissuto fino al 1612. La sua arte segna una transizione tra il Rinascimento e il Barocco, chiudendo idealmente la stagione rinascimentale. La Madonna di San Simone, che originariamente sovrastava l’altare della settima cappella della chiesa di San Francesco a Urbino, è un esempio perfetto della sua maestria. Nella tela, la Madonna è rappresentata con il Bambino, affiancata da San Giuda Taddeo e San Simone, creando un’atmosfera di sacralità e intimità.

Un’esperienza coinvolgente

I curatori dell’esposizione, Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari, descrivono l’opera come “un’opera che parla al cuore, che tocca le corde affettive, che ci coinvolge con la sua impetuosa dolcezza”. Questo commento sottolinea l’impatto emotivo che l’opera riesce a trasmettere, rendendola non solo un pezzo d’arte, ma un’esperienza spirituale per i visitatori. Inoltre, la mostra è arricchita da un prezioso disegno autografo di Barocci, preparatorio per una figura di devota nella pala della Madonna del Popolo, conservata agli Uffizi, offrendo così un’ulteriore dimensione alla comprensione del lavoro dell’artista.

Un’iniziativa per il Natale a Milano

La mostra è a ingresso libero e sarà aperta tutti i giorni, permettendo a milanesi e turisti di scoprire questo tesoro artistico senza alcun costo. In concomitanza con l’esposizione, è stata lanciata l’iniziativa ‘Natale nei Borghi’, che invita a esplorare i tesori architettonici e artistici di Milano, in collaborazione con l’Associazione Antichi Borghi Milanesi. Questa iniziativa offre un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nella storia della città, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale.