Una serie di mostre ed eventi interattivi da non perdersi a Milano, luogo in cui l'innovazione tecnologica ha portato a notevoli sviluppi anche nel settore delle mostre.

Questa fusione tra digitale e reale non si limita al mondo dell’intrattenimento online. A Milano, città da sempre all’avanguardia nell’arte e nella cultura, sono presenti diverse mostre interattive che sfruttano le nuove tecnologie per offrire esperienze coinvolgenti ai visitatori. Ecco alcune delle più interessanti:​

Leonardo3 Museum – Il Mondo di Leonardo

Situato in Piazza della Scala, all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, il Leonardo3 Museum offre un viaggio interattivo nel genio di Leonardo da Vinci. Inaugurato nel 2013, il museo presenta oltre 200 macchine interattive in 3D e ricostruzioni fisiche di macchine progettate da Leonardo, molte delle quali inedite. Tra le opere esposte spiccano l’Aquila Meccanica, il Grande Nibbio, la Balestra Veloce e la Macchina del Tempo. Una sezione è dedicata al restauro digitale dell’Ultima Cena, permettendo ai visitatori di esplorare dettagli altrimenti invisibili a occhio nudo. L’approccio interattivo del museo consente ai visitatori di immergersi completamente nel mondo di Leonardo, offrendo un’esperienza educativa e divertente.

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Con una superficie espositiva di oltre 50.000 metri quadrati, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci è il più grande museo tecnico-scientifico in Italia e uno dei maggiori in Europa. Ospitato in un antico monastero, il museo vanta la più grande collezione al mondo di modelli di macchine realizzati a partire dai disegni di Leonardo. Le collezioni includono testimonianze rappresentative della storia della scienza, della tecnologia e dell’industria italiane dal XIX secolo ai giorni nostri. Il museo offre 14 laboratori interattivi dove i visitatori possono partecipare a attività che seguono il metodo educativo basato sull’educazione informale, coprendo temi come l’alimentazione, l’energia, le biotecnologie, la robotica e molto altro.

Museo del Novecento

Il Museo del Novecento, situato nel Palazzo dell’Arengario in Piazza del Duomo, è dedicato all’arte italiana del XX secolo. Oltre alle collezioni permanenti, il museo ospita mostre temporanee che spesso integrano elementi interattivi e multimediali, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nell’arte moderna e contemporanea. Le sale espositive sono organizzate in un percorso che attraversa le principali correnti artistiche del Novecento, con opere di artisti come Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico, Lucio Fontana e molti altri. L’utilizzo di installazioni multimediali e interattive arricchisce la fruizione delle opere, permettendo una comprensione più profonda dei contesti storici e culturali in cui sono state create.

Per gli appassionati di fumetti, animazione e illustrazione, WOW Spazio Fumetto è una tappa imperdibile. Inaugurato nel 2011 e gestito dalla Fondazione Franco Fossati, il museo ospita mostre temporanee, eventi, incontri con autori e laboratori didattici. Situato in viale Campania 12, in un edificio che faceva parte della ex fabbrica di prodotti dolciari Motta, il museo si propone di recuperare la memoria collettiva di un’arte spesso considerata “minore” come quella del fumetto, aprendosi inoltre a aree vicine come l’illustrazione, il cinema, la televisione, la pittura, la scultura, la fotografia, l’animazione, la letteratura e la musica. Le esposizioni sono generalmente a ingresso libero e spaziano da retrospettive su personaggi iconici a mostre tematiche che esplorano l’evoluzione del fumetto nel tempo.

AEMuseum

Inaugurato nel 2022, l’AEMuseum è un museo d’impresa dedicato all’Azienda Energetica Municipale (AEM) di Milano, oggi parte di A2A. Il museo racconta la storia dell’energia a Milano attraverso installazioni interattive, ricostruzioni storiche e percorsi multimediali che permettono ai visitatori di comprendere l’evoluzione della produzione e della distribuzione dell’energia nella città