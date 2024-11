Scopri l'opera di Federico Barocci e i tesori architettonici di Milano

Un evento imperdibile a Palazzo Marino

A partire dal 4 dicembre, Milano si prepara ad accogliere la tradizionale mostra di Natale presso Palazzo Marino, nella suggestiva Sala Alessi. L’esposizione, che sarà aperta al pubblico fino al 12 gennaio, offre l’opportunità di ammirare un capolavoro dell’arte rinascimentale: ‘La Madonna con il bambino e i santi Simone e Giuda’ di Federico Barocci. Questa straordinaria opera, realizzata tra il 1566 e il 1567, proviene dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino ed è considerata uno dei pezzi più significativi della collezione urbinate.

Un’opera che emoziona

La mostra è stata curata da Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari, i quali hanno descritto l’opera come un apice della prima maturità di Barocci. L’artista, noto per il suo stile unico e dinamico, riesce a trasmettere un profondo senso di emozione attraverso l’uso di colori sensitivi e una composizione che celebra l’armonia del creato. Come affermato dai curatori, “Un’opera che parla al cuore, che tocca le corde affettive”, capace di coinvolgere il visitatore con la sua dolcezza e gentilezza.

Un allestimento scenografico unico

L’allestimento della mostra è stato progettato dall’architetto Franco Achilli, in collaborazione con Valerio Rigamonti, e arricchito dalle illustrazioni di Carlo Stanga. Inoltre, i visitatori avranno la possibilità di ammirare un prezioso disegno autografo di Barocci, preparatorio per una figura di devota nella pala della “Madonna del Popolo”, conservato agli Uffizi. Questo disegno, esposto a Palazzo Marino, rappresenta un legame diretto con la storia dell’arte milanese e la tradizione artistica del periodo.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori, storici dell’arte, coordinati da Civita, offriranno visite guidate gratuite. Inoltre, in concomitanza con la mostra, sarà possibile partecipare all’iniziativa “Natale nei Borghi”, che prevede visite guidate gratuite in 18 siti selezionati all’interno dei nove Municipi di Milano. Questa iniziativa mira a valorizzare i borghi come nuclei urbani e a svelare i tesori d’arte che costituiscono una parte fondamentale del patrimonio culturale della città.