La sesta edizione di Amart al Museo della Permanente offre opere straordinarie da tutto il mondo.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte

Domani si apre al Museo della Permanente di Milano Amart, la sesta edizione della mostra dedicata all’antiquariato, organizzata dall’Associazione Antiquari Milanesi e Promo.Ter Unione. Questo evento annuale rappresenta un’importante vetrina per 63 gallerie provenienti da Italia e estero, di cui sei nuove partecipazioni, specializzate in diverse aree artistiche. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare un’ampia gamma di opere che spaziano dall’antico al contemporaneo, rendendo la mostra un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati d’arte.

Capolavori da scoprire

Il nuovo allestimento, curato da Pelizzari Studio, promette di incantare i visitatori con capolavori di pittura che attraversano secoli di storia artistica. Tra le opere esposte, spiccano i nomi di maestri come Sassoferrato, Guercino e Camillo Procaccini, con la sua celebre opera “Tentazioni di Sant’Antonio”. Non mancheranno anche silografie di Paul Gauguin, che arricchiranno ulteriormente l’offerta espositiva. I collezionisti milanesi potranno ammirare opere iconiche come “Il Teatro alla Scala” di Carlo Bossoli e “La Processione del Corpus Domini nel Duomo di Milano” di Luigi Bisi, un viaggio visivo attraverso la storia e la cultura della città.

Un ponte tra tradizione e modernità

Amart non si limita a presentare opere del passato, ma offre anche uno sguardo sul contemporaneo. Gli appassionati di arte moderna potranno scoprire le creazioni di artisti italiani come Carlo Carrà, De Chirico e Carla Accardi, che rappresentano il “contemporaneo storicizzato”. Tra le sculture, il rilievo “Madonna col Bambino” di Gregorio di Lorenzo e la “Testa di acquaiolo” di Vincenzo Gemito attireranno l’attenzione dei visitatori. Inoltre, saranno esposte creazioni provenienti dalle Isole Nukuoro, Micronesia, e tappeti caucasici del XIX secolo, insieme a terracotte dipinte cinesi della Dinastia Han, offrendo un’ulteriore dimensione internazionale alla mostra.

Amart 2023 si preannuncia come un evento ricco di emozioni e scoperte, un’occasione unica per immergersi nel mondo dell’antiquariato e dell’arte contemporanea, in un contesto affascinante come quello del Museo della Permanente di Milano.