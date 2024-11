Un evento annuale che celebra l'arte antica e contemporanea nel cuore di Milano.

Gallerie a Palazzo: un viaggio nell’arte a Milano

Milano si prepara ad accogliere Gallerie a Palazzo, un evento annuale che riunisce sei prestigiose gallerie d’arte all’interno del suggestivo Palazzo Cicogna. Situato nel cuore della città, questo palazzo è noto per il suo legame con l’arte e la cultura, avendo ospitato lo studio di artisti di fama internazionale. Dal 14 novembre, collezionisti e appassionati d’arte potranno esplorare un’affascinante selezione di opere che spaziano dall’antico al contemporaneo, in un’atmosfera di eleganza e raffinatezza.

Un’esperienza immersiva tra arte e cultura

Le gallerie partecipanti, tra cui Studio Gariboldi, Longari Arte Milano, Martelli Fine Art & NP Art Lab, Giuseppe Piva Japanese Art, Salamon Fine Art e Salamon & C., presenteranno mostre uniche e coinvolgenti. Ogni galleria offrirà un’esperienza diversa, permettendo ai visitatori di immergersi in un mondo di creatività e innovazione. La galleria Studio Gariboldi, ad esempio, ospiterà una personale dell’artista giapponese Aiko Miyawaki, con dodici sculture in ottone che raccontano la potenza e l’eleganza dell’arte degli anni Sessanta.

Le mostre da non perdere

Tra le esposizioni più attese, Giuseppe Piva Japanese Art presenterà “Dettagli. L’Eleganza negli Accessori dei Samurai”, un viaggio affascinante nell’arte e nella cultura giapponese. I visitatori potranno ammirare armature e accessori dei samurai, realizzati con una maestria artigianale senza pari. Martelli Fine Art e NP Art Lab offriranno invece una mostra che esplora l’uso del colore nella ricerca artistica, presentando opere di artisti come Dorazio e Consagra.

Un’opportunità per collezionisti e appassionati

Per i collezionisti, Salamon & C. presenterà opere vincolate dallo Stato, tra cui la celebre “Madonna col Bambino” di Filippo Lippi. Acquistare un’opera vincolata non è solo un investimento economico, ma anche un modo per arricchire la propria collezione con pezzi di inestimabile valore storico e culturale. Inoltre, Longari Arte Milano offrirà una selezione di dipinti del XVII secolo, tra cui un ritratto di nobildonna che promette di affascinare gli amanti dell’arte.

In un contesto così ricco di stimoli e opportunità, Gallerie a Palazzo si conferma come un evento imperdibile per chi desidera esplorare il mondo dell’arte a Milano. Con mostre che spaziano dall’antico al contemporaneo, questo evento rappresenta un’occasione unica per scoprire e apprezzare la bellezza e la diversità dell’arte.