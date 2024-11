La mostra Critical Minerals: un viaggio visivo tra energia e sostenibilità

Scopri come la transizione energetica influisce sull'ambiente e sulle comunità locali attraverso l'arte fotografica.

Un’esperienza visiva unica al MUDEC

Dal 9 novembre, il MUDEC di Milano ospiterà la mostra fotografica di Davide Monteleone, vincitore del Photo Grant di Deloitte 2024. Questa esposizione, intitolata Critical Minerals, offre un viaggio visivo che esplora le trasformazioni del panorama energetico globale, focalizzandosi sulle conseguenze della transizione verso fonti rinnovabili. Attraverso le sue fotografie, Monteleone invita gli spettatori a riflettere sulle complesse interazioni tra geopolitica, ambiente e società.

Le sfide dell’estrazione mineraria

La mostra si concentra su quattro minerali chiave: rame, litio, cobalto e nickel, essenziali per la transizione energetica. Monteleone ha dedicato anni di lavoro a documentare l’estrazione di questi minerali in paesi come Cile, Repubblica Democratica del Congo e Indonesia. Le immagini rivelano non solo la bellezza dei paesaggi minerari, ma anche le dure realtà che i lavoratori affrontano. In particolare, la miniera a cielo aperto Mutoshi, in Congo, è un esempio delle condizioni di lavoro pericolose e delle sfide ambientali legate all’estrazione.

Impatto ambientale e responsabilità sociale

Il processo di estrazione del litio, ad esempio, richiede enormi quantità di acqua e ha portato a significativi danni ambientali, costringendo le comunità locali ad abbandonare i loro villaggi. Monteleone sottolinea l’importanza di una transizione energetica che non solo sia necessaria, ma anche giusta e sostenibile. La sua fotografia serve a mettere in evidenza le zone d’ombra di questa transizione, invitando a una riflessione profonda sulle responsabilità verso il pianeta e le comunità che lo abitano.

Un messaggio di consapevolezza

La mostra Critical Minerals non è solo un’esposizione di immagini, ma un appello alla consapevolezza. Monteleone afferma che la fotografia ha il potere di riconoscere e evidenziare le problematiche legate all’estrazione mineraria, prima di proporre soluzioni. Solo attraverso la consapevolezza e la collaborazione possiamo evitare di ripetere gli errori del passato e sfruttare le opportunità che il futuro ci offre.

Dettagli della mostra

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 2024, con ingresso libero. Gli orari di apertura sono: Lun: 14.30 – 19.30; Mar, Mer, Ven, Dom: 9.30 – 19.30; Gio, Sab: 9.30 – 22.30. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il museo o visitare il sito web di Deloitte Photo Grant.