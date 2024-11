Scopri la prima mostra europea dedicata al maestro giapponese dell'animazione a Milano.

Un tributo a un maestro dell’animazione

Il 13 novembre, la Fabbrica del Vapore di Milano aprirà le sue porte a ‘Amano corpus animae’, la prima mostra europea dedicata a Yoshitaka Amano, un vero e proprio maestro giapponese dell’animazione e dei videogame. Questa esposizione è un omaggio ai suoi 50 anni di carriera, un percorso che celebra la sua straordinaria influenza nel mondo dell’arte visiva e dell’intrattenimento.

Un viaggio attraverso le opere iconiche

Curata da Lucca Comics and Games, la mostra raccoglie oltre 135 opere originali che rappresentano una summa della storia dell’animazione. I visitatori potranno ammirare i disegni che hanno accompagnato generazioni, da Vampire Hunter a The Sandman, passando per videogiochi iconici come Final Fantasy e anime che hanno segnato un’epoca, come Yattaman e Tekkaman.

Ogni opera esposta racconta una storia, un viaggio tra realtà e fantasia, dove creature mitologiche e figure femminili eteree si intrecciano in paesaggi fantastici. La mostra è divisa in quattro sezioni, ognuna delle quali offre uno spaccato della carriera di Amano, dai suoi primi disegni per l’animazione del periodo Tatsunoko fino alle variant cover di supereroi come Batman e Superman.

Un’esperienza multisensoriale unica

Il percorso espositivo non è solo visivo, ma anche esperienziale. Grazie a un’innovativa esperienza in realtà virtuale, i visitatori potranno esplorare i tre studi di Yoshitaka Amano a Tokyo, avvicinandosi agli strumenti di lavoro e scoprendo gli oggetti della sua quotidianità. Questo aspetto interattivo rende la mostra ancora più coinvolgente, permettendo di entrare nel mondo creativo di un artista che ha saputo unire arte e tecnologia.

Inoltre, saranno esposti per la prima volta in Europa i disegni originali di Final Fantasy, insieme a opere inedite del 2024, tra cui una serie di poster ispirati a celebri opere liriche, come Tosca e Madame Butterfly, in occasione del Centenario Pucciniano. Questa fusione di arte visiva e musica offre un’ulteriore dimensione all’esperienza della mostra.

Un evento da non perdere

La mostra ‘Amano corpus animae’ rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di animazione, arte e cultura pop. Con un’offerta così ricca e variegata, Milano si prepara a diventare il palcoscenico di un evento che celebra non solo un artista, ma un’intera epoca di creatività e innovazione. Non perdere l’opportunità di immergerti nel fantastico mondo di Yoshitaka Amano e scoprire le opere che hanno segnato la storia dell’animazione.