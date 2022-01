Geronimo Stilton: la mostra immersiva alla Fabbrica del vapore

L'esposizione per bambini dai 4 ai 12 anni a tema Geronica Stilton si terrà alla Fabbrica del Vapore.

In anteprima mondiale, dal 15 gennaio al 20 marzo 2022, la Fabbrica del Vapore di Milano -presso lo Spazio ex Cisterne- ospita la prima grande mostra di Geronimo Stilton, intitolata “Geronimo Stilton live experience. Viaggio nel tempo”.

Mostra Geronimo Stilton: il viaggio nella Storia

L’esposizione immersiva, interattiva ed empatica coinvolge i partecipanti in un avvincente viaggio nella Storia, con divertenti prove da superare ed enigmi educativi da risolvere. La missione speciale? Salvare Geronimo Stilton. Nel percorso espositivo, i visitatori saranno accompagnati dai Ranger del tempo. Si potrà visitare il mondo dei dinosauri, quello degli antichi Egizi, e quello dell’Isola del Tesoro per giungere alla fine del viaggio nel presente.

Mostra Geronimo Stilton, Mazzucco: “Un ponte tra il mondo degli adulti e quello dei bambini”

Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca Entertainment, ha evidenziato: “Da sempre Geronimo Stilton ha un potere speciale: riesce a far sì che anche i temi più nozionistici diventino interessanti e stimolanti anche per i suoi giovani fan. La grande mostra di Milano rende questa sua dote ancora più concreta e crea un nuovo ponte tra il mondo degli adulti e quello dei bambini. Visitando l’esposizione i piccoli scopriranno nuovi contenuti educativi e viaggeranno in epoche storiche diverse, ma anche i grandi si divertiranno come non capitava loro da tempo.

Questa unione tra generazioni ci sembra un’occasione importante, soprattutto in un periodo come questo, in cui il dialogo tra adulti e bambini è un fattore cruciale per superare le sfide di ogni giorno”.

Mostra Geronimo Stilton: orari ed eventi

Per l’intera durata della mostra verranno organizzati eventi didattici come l’attività sui fossili e sulla preistoria: ogni weekend si potrà partecipare ad un Mini Paleolab della durata di 30 minuti e al laboratorio didattico Paleolab Evento della durata di 90 minuti, il quale si svolgerà ogni prima domenica del mese.

Orari:

Da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle 19

sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 20

