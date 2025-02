Il Comune di Milano propone l'uso gratuito degli impianti di Milanosport per le scuole primarie.

Un’iniziativa per il futuro dei giovani

Il Comune di Milano sta facendo un passo significativo verso la promozione dello sport tra i più giovani. Due consiglieri del Partito Democratico, Alessandro Giungi e Angelica Vasile, hanno presentato un ordine del giorno che mira a rendere gratuito, o a tariffe molto basse, l’utilizzo degli impianti di Milanosport per le scuole primarie. Questa proposta si inserisce in un contesto più ampio, in cui si riconosce l’importanza dello sport per la qualità della vita e il benessere dei cittadini.

Milanosport e il suo ruolo

Milanosport, partecipata al 100% dal Comune di Milano, gestisce 28 impianti sportivi che non si limitano solo a piscine, ma includono anche piste d’atletica, campi da pallacanestro e pallavolo. Questi spazi rappresentano un’opportunità unica per gli alunni delle scuole primarie di avvicinarsi allo sport, promuovendo uno stile di vita attivo e sano fin dalla giovane età. Giungi ha sottolineato l’importanza di mettere in pratica le dichiarazioni del bilancio preventivo 2025/2027, che evidenziano l’impegno del Comune per un’impiantistica qualificata e accessibile.

Accessibilità e inclusione

Un aspetto fondamentale della proposta è l’attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico delle strutture. Questo non solo garantirà l’accesso agli impianti a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, ma contribuirà anche a creare un ambiente sportivo sostenibile. L’iniziativa si propone di rendere lo sport un diritto per tutti, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva dei giovani nella vita comunitaria.