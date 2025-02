Scopri date, prezzi e Pokémon esclusivi per l'evento di Pokémon GO a Milano.

Un evento imperdibile per gli Allenatori

Il City Safari di Pokémon GO sta per fare il suo debutto in Italia, e Milano è la città scelta per ospitare questo evento straordinario. Gli appassionati del gioco mobile di Niantic avranno l’opportunità di esplorare la città in un modo completamente nuovo, cercando Pokémon rari e partecipando a missioni esclusive. Questo evento, che si svolgerà il 29 e 30 marzo, promette di trasformare Milano in un grande parco giochi per gli Allenatori di tutte le età.

Dettagli sui biglietti e vantaggi esclusivi

I biglietti per il City Safari sono già disponibili e possono essere acquistati tramite il sito ufficiale di Pokémon GO o direttamente dall’app. Il costo è di 10 euro per un giorno, oppure 18 euro per un pacchetto di due giorni. Acquistando un biglietto, i partecipanti non solo accederanno all’evento, ma godranno anche di vantaggi esclusivi, come la possibilità di incontrare Pokémon Cromatici e di effettuare scambi speciali con sconti significativi. Inoltre, riceveranno un souvenir unico, la Piccola Bussola, dal proprio compagno Pokémon.

Esplorazione e avventure con Eevee

Durante il City Safari, i partecipanti potranno intraprendere una speciale Ricerca a Tempo con il Professor Willow. In questa avventura, saranno accompagnati da un Eevee con cappello da esploratore, mentre visiteranno i luoghi più iconici di Milano. Ogni tappa offrirà l’opportunità di collezionare caramelle per far evolvere Eevee in una delle sue otto forme, tutte con il cappello da esploratore. Al termine della ricerca, i giocatori avranno la possibilità di incontrare nuovamente Eevee in ogni luogo visitato, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Pokémon speciali e attività in città

Il City Safari non è solo un’opportunità per catturare Pokémon rari, ma anche per socializzare con altri Allenatori. Durante l’evento, diversi stand di Pokémon GO saranno allestiti in tutta Milano, inclusa la zona di Milano Centrale, dove i partecipanti potranno fare pause, ricevere omaggi e scattare foto. Inoltre, l’app Campfire avrà una sezione dedicata all’evento, permettendo ai giocatori di partecipare a meet-up ufficiali e di condividere l’esperienza con la community.