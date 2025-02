Un weekend di avventure e catture nel cuore della città lombarda per tutti gli appassionati di Pokémon.

Un evento che trasforma Milano in un parco giochi

Il 29 e 30 ottobre, Milano si trasformerà in un vero e proprio parco giochi per gli appassionati di Pokémon GO. Il Pokémon GO City Safari promette di portare migliaia di allenatori per le strade della città, offrendo un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Questo evento non è solo un’opportunità per catturare nuovi Pokémon, ma anche un’occasione per socializzare e scoprire angoli nascosti della capitale lombarda.

Missione speciale con Eevee e il Professor Willow

I partecipanti avranno l’opportunità di aiutare il Professor Willow e il suo fidato compagno Eevee in una Ricerca a Tempo. Camminando per le strade di Milano, gli allenatori raccoglieranno caramelle per evolvere Eevee in una delle sue otto forme, tutte decorate con un esclusivo cappello da esploratore. Questa missione speciale renderà l’esperienza ancora più avvincente e coinvolgente.

Biglietti e vantaggi esclusivi

I biglietti per il Pokémon GO City Safari sono già disponibili al costo di 10 euro per ogni giornata di gioco, mentre il pacchetto per l’intero weekend è in vendita a 18 euro. Chi acquista un biglietto avrà accesso a vantaggi esclusivi, come maggiori probabilità di incontrare Pokémon Cromatici, fino a cinque scambi speciali al giorno e una riduzione del 50% della polvere di stelle negli scambi. Inoltre, i partecipanti riceveranno un souvenir speciale, la “Piccola Bussola”, dal proprio compagno Pokémon.

Nuove apparizioni e Pokémon speciali

Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare Mudbray, il Pokémon Ciuconiglio, che farà la sua prima apparizione in Pokémon GO. Questo Pokémon sarà disponibile esclusivamente durante gli eventi City Safari, rendendo l’occasione ancora più unica. Inoltre, altri Pokémon speciali appariranno in città, offrendo agli allenatori l’opportunità di ampliare la propria collezione con esemplari rari e varianti cromatiche.

Un tour della città tra divertimento e socializzazione

Il Pokémon GO City Safari non è solo un evento di cattura, ma un vero e proprio tour della città. I partecipanti potranno visitare i luoghi più iconici di Milano, mentre stand ufficiali di Pokémon GO offriranno gadget e opportunità fotografiche. La community avrà un ruolo centrale anche sulla piattaforma sociale Campfire, dove i giocatori potranno trovare informazioni sulle attività in programma e partecipare ai Meet-up ufficiali organizzati dai Community Ambassador.