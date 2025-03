Un viaggio attraverso le storie di integrazione e supporto per i bambini e le famiglie in difficoltà.

Un’associazione con una missione chiara

Sos Bambini è un’associazione che si dedica a migliorare la vita di bambini e famiglie in situazioni di disagio. Fondata nel 2005 da Silvia Scialpi, l’associazione ha come motto “Piccole cose fatte bene” e si è impegnata a trasformare l’emarginazione in integrazione. Attraverso una serie di progetti, Sos Bambini ha portato aiuto concreto a centinaia di bambini in Italia e Romania, dimostrando che anche le azioni più piccole possono avere un impatto significativo.

Il percorso di Silvia Scialpi

Silvia Scialpi, presidente di Sos Bambini, ha iniziato il suo viaggio nel volontariato da giovane. Dopo una carriera come manager nel settore delle risorse umane, ha deciso di dedicarsi completamente all’associazione. La sua esperienza personale, unita alla scoperta delle condizioni precarie di una casa famiglia in Romania, ha ispirato la creazione di Sos Bambini. Da quel momento, l’associazione ha lavorato incessantemente per fornire supporto e risorse a bambini orfani e abbandonati, migliorando le loro condizioni di vita e offrendo opportunità di crescita.

Progetti di integrazione e supporto

Oltre a lavorare in Romania, Sos Bambini ha esteso il suo impegno anche in Italia, affrontando le sfide dell’integrazione dei bambini stranieri. Attraverso il progetto “L’albero dai mille colori”, l’associazione offre opportunità di apprendimento della lingua italiana e socializzazione per i bambini di origine straniera. Questo progetto ha avuto un impatto positivo, permettendo ai bambini di integrarsi meglio nel sistema scolastico e nella comunità. Inoltre, Sos Bambini supporta le madri sole, fornendo loro assistenza e orientamento per affrontare le difficoltà quotidiane e migliorare la loro situazione abitativa.

Un appello alla comunità

La situazione abitativa a Milano è critica, e Sos Bambini sta cercando di affrontare questa emergenza sociale. L’associazione ha avviato il progetto “Verso la rinascita”, che offre supporto a madri sole con bambini, aiutandole a trovare un alloggio e a costruire un percorso verso l’autonomia. Tuttavia, la richiesta di aiuto è sempre crescente, e Sos Bambini lancia un appello ai milanesi per contribuire a questa causa. Ogni piccolo gesto può fare la differenza nella vita di queste famiglie vulnerabili.

Come sostenere Sos Bambini

Ci sono diversi modi per sostenere Sos Bambini, dalle donazioni al volontariato. L’associazione è sempre alla ricerca di persone pronte a impegnarsi per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà. Inoltre, è possibile destinare il 5 per mille delle proprie tasse a Sos Bambini, contribuendo così a garantire un futuro migliore per chi ne ha bisogno. Con un team composto da professionisti e volontari, l’associazione continua a lavorare con determinazione per raggiungere i suoi obiettivi e migliorare la vita di molti.