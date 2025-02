Un viaggio tra storia, eventi e dolci tipici del Carnevale a Milano

Il Carnevale ambrosiano: un rito unico

Il Carnevale ambrosiano, celebrato a Milano, si distingue per le sue tradizioni uniche che si discostano da quelle del resto d’Italia. A differenza del Carnevale romano, che termina il Martedì Grasso, i festeggiamenti milanesi iniziano ufficialmente la domenica che segna l’inizio del Tempo di Settuagesima e si concludono il Sabato Grasso. Questa differenza temporale è legata alla figura di Sant’Ambrogio, patrono della città, e alla sua storica promessa di tornare in tempo per le celebrazioni. La tradizione narra che, non mantenendo la promessa, i milanesi decisero di prolungare i festeggiamenti di qualche giorno, dando vita a un Carnevale ricco di eventi e colori.

Eventi e sfilate: il cuore della festa

Durante il Carnevale ambrosiano, Milano si trasforma in un palcoscenico vivente. Piazza del Duomo diventa il centro pulsante della festa, ospitando spettacoli e sfilate in maschera. Il giorno del Sabato Grasso è particolarmente atteso, con un corteo mascherato che attraversa il centro storico, attirando migliaia di visitatori. I carri allegorici, accompagnati da musica e danze, creano un’atmosfera festosa e coinvolgente. Non mancano eventi speciali nei parchi cittadini, dove i bambini possono divertirsi con attività dedicate e giochi. Inoltre, il Luna Park Meneghino, uno dei più antichi d’Italia, offre attrazioni per tutta la famiglia, rendendo il Carnevale un momento di gioia e condivisione.

Dolci tipici: un viaggio di sapori

Il Carnevale ambrosiano è anche un’occasione per gustare le delizie della pasticceria italiana. Tra le specialità più amate ci sono le chiacchiere, i struffoli e le frittelle, preparate con ingredienti freschi e ricette tradizionali. Questi dolci, spesso ricoperti di zucchero a velo o glasse colorate, rappresentano una vera e propria festa per il palato. Durante il Carnevale, gli stand gastronomici si moltiplicano, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaporare le prelibatezze locali. La varietà di dolci e piatti tipici rende ogni assaggio un’esperienza indimenticabile, contribuendo a rendere il Carnevale ambrosiano un evento da non perdere.