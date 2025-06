Campus estivi al Museo di Storia Naturale di Milano

Scopri i campus estivi 2025 al Museo di Storia Naturale di Milano, un'esperienza unica per i piccoli esploratori.

Il Museo di Storia Naturale di Milano riapre le sue porte ai giovani esploratori con i campus estivi del 2025, un’opportunità imperdibile per i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 10 anni. Questi campus offrono un mix di apprendimento, divertimento e avventura, permettendo ai partecipanti di immergersi nel mondo della scienza, della natura e delle scoperte. I piccoli curiosi avranno la possibilità di esplorare la storia del nostro pianeta attraverso attività pratiche e interattive, studiando fossili, minerali e molto altro.

Dettagli dell’evento

I campus si svolgeranno presso il Museo di Storia Naturale, situato in Corso Venezia 55, a Milano. Le date programmate sono il 16 e il 30 giugno, il 14 e il 28 luglio, il 25 agosto e l’8 settembre, dalle 8.30 alle 16.30. Ogni sessione si propone di accompagnare i bambini in un viaggio affascinante nel mondo della paleontologia e della geologia, con un’attenzione particolare al lavoro di importanti studiosi come Mary Anning e Giuseppe Mercalli.

Attività e laboratori

Ogni giorno sarà caratterizzato da laboratori pratici e attività ludiche che stimoleranno la curiosità e l’interesse dei partecipanti. I bambini avranno la possibilità di scoprire le meraviglie della vita preistorica, imparare a riconoscere i diversi tipi di minerali e comprendere i fenomeni geologici che hanno plasmato il nostro pianeta. Inoltre, sono previsti momenti di osservazione naturalistica, dove i piccoli esploratori potranno mettere in pratica quanto appreso, osservando il mondo che li circonda con occhi nuovi.

Informazioni pratiche

Per partecipare ai campus, è necessario prenotare i biglietti presso la biglietteria del museo, presente all’esterno dieci minuti prima dell’inizio delle attività. È importante ricordare che ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto. I biglietti d’ingresso al museo devono essere acquistati in anticipo, sia online che presso la biglietteria.

Come arrivare

Il museo è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La fermata della metropolitana più vicina è Palestro (linea 1), mentre il tram numero 9 ferma a Porta Venezia. Anche il passante ferroviario, con fermata a Porta Venezia, facilita l’accesso. Inoltre, è disponibile una stazione bikeMi in Via Palestro, per chi preferisse arrivare in bicicletta.

Un’esperienza educativa unica

Con i campus estivi del Museo di Storia Naturale, i bambini non solo apprendono, ma si divertono anche, vivendo un’avventura educativa che li accompagnerà per tutta la vita. Attraverso il gioco e la scoperta, i partecipanti svilupperanno un amore per la scienza e la natura, elementi fondamentali per la loro crescita personale e culturale. Non è solo un modo per trascorrere l’estate, ma un’opportunità per formare le menti curiose di domani.