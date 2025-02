Un'esperienza unica per i più piccoli tra natura e Tartarughe Ninja

Un Carnevale all’insegna della scoperta

La Città dei Bambini e dei Ragazzi si prepara a festeggiare il Carnevale con un evento speciale che promette di unire divertimento e apprendimento. Nei weekend del 1-2 e 8-9 marzo, i piccoli visitatori potranno partecipare a science snacks dedicati al tema dei travestimenti nel mondo naturale e ai super sensi delle Tartarughe Ninja. Questi eventi, che si svolgeranno ogni 20 minuti, offriranno un’opportunità unica per esplorare la scienza in modo coinvolgente e interattivo.

La natura si traveste

Uno dei momenti clou dell’evento è il laboratorio “Natura in maschera”, dove i partecipanti potranno mettere alla prova il loro senso della vista. Attraverso un quiz a squadre, i bambini dovranno riconoscere le maschere e i costumi che gli animali indossano per mimetizzarsi. Questa attività non solo stimola la curiosità, ma insegna anche strategie di sopravvivenza che la natura ha sviluppato nel corso dei millenni. I piccoli esploratori impareranno a osservare il mondo con occhi nuovi, scoprendo come gli animali si adattano al loro ambiente.

Tartarughe Ninja: un viaggio nel fantastico

Le Tartarughe Ninja, protagoniste indiscusse di Nickelodeon, saranno presenti lungo il percorso della Città dei Bambini. Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo guideranno i visitatori attraverso postazioni interattive, dove i bambini potranno scoprire le loro abilità uniche e i super sensi. Attraverso quiz e giochi, i partecipanti metteranno alla prova le loro conoscenze e abilità, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Questo incontro con i personaggi amati dai più piccoli renderà il Carnevale un momento indimenticabile.

Un’esperienza sensoriale completa

I science snacks non si limitano a divertire, ma arricchiscono anche il percorso esperienziale dedicato ai cinque sensi. I visitatori potranno esplorare quattro sale tematiche, ognuna delle quali utilizza tatto, vista, udito, olfatto e gusto per trasmettere conoscenze in modo ludico. Inoltre, ci sarà uno spazio Splash dedicato ai bambini dai 2 ai 4 anni, dove i più piccoli potranno divertirsi in sicurezza. La Città dei Bambini è aperta tutti i giorni, con ingressi organizzati per fasce orarie, e si consiglia di prenotare i biglietti in anticipo per garantire un’esperienza senza stress.