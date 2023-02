Ci sono diverse attività da fare e mostre, musei da visitare totalmente gratis a Milano durante il weekend. Quali?

La città di Milano offre tante attività ed esperienze da poter fare senza nemmeno aprire il portafoglio durante il fine settiamana. Quali sono le cose da fare gratis il weekend?

Cosa fare a Milano nel weekend gratis: visitare i musei milanesi

A Milano ci sono diversi musei che si possono visitare gratuitamente sempre. Quali? La collezione permanente del MUDEC o il Museo del Risorgimento. Tuttavia non sempre le entrate sono gratuite in quanto per accedere a buona parte dell’arte e della cultura che Milano ospita bisogna acquistare il biglietto. In realtà la prima domenica del mese tutti i musei civici e statali di Milano si possono visitare senza pagare. Ma quali? Museo del Novecento,Musei del Castello Sfrozesco,Museo di Storia Naturale,Pinacoteca di Brera,Acquario Civico,Casa Museo Boschi Di Stefano.

Cos’altro si può fare gratis a Milano durante il weekend?

Cosa fare a Milano nel weekend gratis: tutti i consigli

Passeggiare nei cortili del Castello Sforzesco

Il Castello Sofrzesco ospita alcuni cortili in cui è possibile accedervi gratuitamente come quello delle Armi e della Rocchetta dai quali si possono ammirare le rispettive corti. Oltre ai cortili il Castello ospita musei civici e mostre che ogni prima domenica del mese è possibile visitare gratuitamente.

Passeggiare nei parchi milanesi

Parco Sempione è il più famoso tra tutti i parchi milanesi e si trova dietro il Castello Sforzesco. Si possono fare delle lunghe passeggiate al suo interno e si può anche raggiungere l’Arco della pace. Tra il Policlinico e la Statale si trovano i magnifici Giardini della Guastalla,un’area verde in cui potersi rilassare e ammirare la fontana barocca che si trova al suo interno.

In pieno centro ci sono i Giardini Indro Montanelli, un giardino all’inglese tutto da scoprire e in cui è possibile anche visitare il Planetario,il Museo Civico di Storia Naturale e Palazzo Dugnani.

Ammirare gli edifici il stile Liberty

Milano ospita molti edifici in stile Liberty cioè floreale che era molto in voga tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. I più celebri sono Palazzo Berri-Meregalli in via Cappuccini 8, Casa Galimberti in via Malpighi 3, Villa Necchi Campiglio in via Mozart 14 e Villa Invernizzi in via Cappuccini 7 in cui è anche possibile ammirare i fenicotteri che abitano il suo giardino.

Andare alla Fiera di Sinigaglia

La Fiera di Sinigaglia è un’istituzione dei mercatini della città di Milano. Da oltre 200 anni ogni sabato viene allestita nel quartiere Ticinese e si possono trovare tanti e vari prodotti. Per entrare alla fiera non serve alcun biglietto.