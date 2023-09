Aperitivi a Milano per le feste: i locali migliori

Gli aperitivi a Milano perfetti per le feste con gli amici

Milano è una città che sa come festeggiare, e la scena degli aperitivi non fa eccezione. Milano offre una varietà di opzioni per aperitivi festivi, quindi trovare il luogo giusto per una serata indimenticabile è estremamente facile, basta scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Se si è alla ricerca di locali vibranti e adatti per aperitivi festosi, ecco una selezione dei migliori aperitivi a Milano per le feste. Ottimi anche per festeggiare la propria festa di compleanno.

Migliori aperitivi a Milano per le feste: Terrazza Martini

La Terrazza Martini è un iconico locale che offre una vista mozzafiato sulla città e un’ampia selezione di cocktail. È un luogo ideale per aperitivi festivi, grazie alla sua atmosfera elegante e alla vista panoramica.

Si tratta di uno dei numerosi locali a Milano con vista, con la splendida veduta del Duomo di Milano.

Cantine Isola

Con un’atmosfera informale e festosa, Cantine Isola è perfetto per gruppi che vogliono godersi una selezione di vini e stuzzichini in un ambiente conviviale.

Offre una vasta selezione di vini italiani e internazionali, sempre accompagnati da gustosi stuzzichini

Migliori aperitivi a Milano per le feste: bar Frida

Il Frida è un locale colorato offre aperitivi festivi con ispirazione messicana. Qui è possibile gustare cocktail esotici e piatti sfiziosi in un ambiente animato e accogliente. Il soffitto in vetro e i tavoli spaiati sorprendono il cliente per un aperitivo festoso non convenzionale.