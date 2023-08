Aperitivi a Milano per festeggiare il compleanno: i locali migliori

Dove festeggiare il compleanno con un aperitivo di stile

L’Happy hour a Milano è un vero e proprio rito, occasione di socializzare e scaricarsi dallo stress del lavoro, e perché no, un modo per festeggiare il proprio compleanno. Quali sono i migliori aperitivi a Milano per festeggiare il compleanno?

Di locali nel capoluogo meneghino vi è solo l’imbarazzo della scelta, da quelli che fanno cocktail ispirati alle fermate della metro, a quelli più romantici.

Ogni locale è pensato per un’occasione speciale, perfino per le giornate di pioggia. E sì, ce ne sono anche per festeggiare il proprio compleanno.

Aperitivi a Milano per festeggiare il compleanno: Inside Club

Si tratta di un club esclusivo con arredamento Hi-Tech. Il locale mette a disposizione la possibilità di prenotare un tavolo in area esclusiva con finger food selezionati e calice di prosecco.

Se lo si desidera, è possibile continuare la festa per il dopocena con musica selezionata.

Mamba Milano

Il Mamba Milano è un cocktail bar con interni dai colori accesi e floreali. Anche in questo caso vi è la possibilità di prenotare un tavolo in area esclusiva con assaggi di piatti della cucina tipica peruviana. Il drink è a scelta dei partecipanti.

Aperitivi a Milano per festeggiare il compleanno: Aria Club

L’Aria Club è una chicca glamour immersa nel verde. La novità è il tagliere di sushi e crudité, preparate al momento dallo chef.

Anche in questo caso il dopocena è allietato da musica selezionata, lo stile è stile Urban.

11 Clubroom

Sempre nell’area esclusiva, la prenotazione per il compleanno prevede un tagliere con Pinsa romana e salumi misti accompagnati da long drink a scelta e calici di prosecco.

Al termine della cena verrà servita la torta di compleanno.