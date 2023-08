Migliori ristoranti con vista a Milano: i locali da provare

Ristoranti con terrazza: ecco quali sono i migliori ristoranti con vista a Milano

Dopo l’aperitivo in terrazza, non può mancare una cena con vista su quanto di più bello c’è nel capoluogo meneghino. Tra i migliori ristoranti con vista a Milano ci sono locali favolosi che offrono uno sguardo diverso al centro o sulle zone più stilose della città.

Questi ristoranti dimostrano come una città come Milano possa offrire una vista che non ha nulla da invidiare a località marittime e montane.

Tra pizzerie e hamburgherie, spiccano questi locali che sono una vera e propria ciliegina sulla torta per il turismo e per gli amanti della bella vita residenti nel capoluogo lombardo.

Migliori ristoranti con vista a Milano: A’ Riccione

A’ Riccione è un piccolo gioiello marittimo all’interno della città milanese.

Aperto all’interno del decimo piano del Brian & Barry Building a San Babila, la Terrazza 12 del ristorante A’ Riccione offre uno sguardo sull’intera città.

La sua proposta è ricca di piatti marittimi con specialità ittiche per portare un po’ di mare nella città meneghina.

Ristoranti con terrazza: Pan Evo

Il Pan Evo è il ristorante del Westin Palace, il prestigioso Hotel di Milano. Il locale è aperto agli ospiti dell’albergo e a tutti gli amanti della città.

Si accede con apposito ascensore, e si mangia cullati dal profumo dei gelsomini che incorniciano la terrazza.

Le parole d’ordine del menù sono: cucina tradizionale, regionale e artigianale. I piatti, quindi, presentano tocchi lombardi con ingredienti di qualità e fatti a mano.

La Terrazza Gallia tra i migliori ristoranti con vista di Milano

La terrazza Gallia si trova al settimo piano dell’Excelsior Palace Hotel Gallia. Il locale è frutto della collaborazione tra la famiglia Cerea e Marco Piva, con la cucina affidata ad Antonio e Vincenzo Lebano.

La vista di questa terrazza è mozzafiato, ma i piatti che sfilano portata dopo portata lo sono ancora di più.

Ceresio 7: uno dei migliori ristoranti con vista e terrazza a Milano

Ceresio 7 è un ristorante unico ed esclusivo che nasce nel cuore di zona Garibaldi. La sua terrazza offre una vista su tutto ciò di bello che Milano ha da offrire.

Qui si possono mangiare piatti eleganti e di qualità come i Vermicelli all’arrabbiata, il risotto allo zafferano con ‘nduja, spaghetti alla carbonara, ragù di cappesante alla curcuma, anatra e foie gras e ravioli di bufala.