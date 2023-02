Migliori aperitivi di Milano con rooftop: ecco i locali da provare

Aperitivo con rooftop a Milano: dove andare

È conosciuta come la capitale della moda e del design, è dinamica, viva ed elegante e ormai è definita la “New York italiana”. Non solo patrimonio culturale, storico e architettonico, non solo movida e nightlife: Milano è un tripudio di bellezza e unicità. Plus? Sa essere davvero suggestiva e romantica… ancora di più, se vista dall’alto.

In questo articolo vi portiamo alla scoperta dei migliori aperitivi di Milano con rooftop e i locali che dovete assolutamente conoscere.

