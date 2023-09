Migliori ristoranti turchi di Milano: i locali consigliati

I migliori ristoranti turchi di Milano dove mangiare Kebap e altri cibi tradizionali

La cucina turca è celebre per la sua ricca varietà di sapori, piatti tradizionali e ingredienti freschi. Gli amanti della cucina turca o chi semplicemente vuole esplorare nuovi gusti, può contare su Milano, che offre una gamma di ristoranti che ti faranno immergere nella cultura culinaria turca.

Ecco i migliori ristoranti turchi di Milano.

Migliori ristoranti turchi di Milano: Anatolia Kebap & Pizza

Anatolia Kebab & Pizza Milano in via Giambellino, 15, offre una varietà di piatti tipici come kebab, pizza turca, baklava e altri dessert. L’atmosfera informale lo rende un luogo ideale per cene in compagnia.

Istanbul Ayasofya

Istanbul Ayasofya di viale Monza offre una vasta selezione di piatti tradizionali, tra cui kebab, shawarma e pide. L’atmosfera familiare e i sapori genuini ti faranno sentire come se fossi in Turchia. Il ristorante permette l’asporto e il delivery.

Migliori ristoranti turchi di Milano: Istanbul Kebap

Istanbul Kebap Restaurant di via Vitruvio, offre una grande varietà di piatti quali kebap, panino, pizza, e stuzzicherie. Permette di mangiare sul posto e l’asporto.

Centrale Turkish Kebap

Centrale Turkish Kebap offre una varietà di piatti tradizionali turchi, come kebab, pide (pizza turca) e dolci tipici. Il menu spazia dalle zuppe ai piatti di carne e pesce, offrendo una varietà di sapori tradizionali. L’atmosfera familiare e l’accoglienza calorosa rendono questo luogo una destinazione ideale per una serata autentica. I piatti turchi sono preparati con passione e creatività.