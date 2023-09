Cocciuto Milano: menu, orari, dove si trova

Cocciuto Milano: menù, orari e dove si trova la nuova sede

Il ristorante Cocciuto di Milano vanta una sede in più: ha infatti recentemente aperto il ristorante in via Turati.

Il ristorante si era già affermato sul territorio meneghino con quattro diverse sedi: Via Bergognone, Corso Lodi, Via Melzo, Via Giulio Cesare Procaccini. Le varie sedi sono sempre aperte da Lunedì a Giovedì dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:30, mentre da Venerdì a Domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00. Il locale in Via Giulio Cesare Procaccini, invece, è aperto solo la sera.

A questa famiglia numerosa si aggiunge Cocciuto Turati, posto in una posizione strategica della città metropolitana.

La nuova sede, a pochi passi da Via Montenapoleone, è destinata a catturare i cuori dei buongustai e degli amanti della buona cucina.

Cocciuto Turati: il menù

Cocciuto Turati si occupa dei suoi clienti dalla colazione alla cena. Dalla classica colazione italiana ai sapori intercontinentali, l’attenzione ai dettagli e la qualità degli ingredienti fanno risplendere ogni piatto.

A pranzo, il menù si presenta con una varietà che spazia dalle fresche insalate ai colorati poké, dai succulenti burger ai piatti tradizionali della cucina italiana. Le pizze, sfornate con cura, non mancano di catturare l’attenzione degli ospiti.

Per un aperitivo elegante propone stuzzichini, taglieri e fritti, mentre a cena tornano le fantastiche pizze, a cui si aggiungono carne dry aged provenienti dalla Baviera agli assortimenti di pescato di prima qualità, inclusi astici e granchi reali.

Infine, il tutto si chiude con dolci prelibati come l’impareggiabile Nuvola alla nocciola delle Langhe.