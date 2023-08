I migliori aperitivi romantici di Milano tra proposte stellate e locali eleganti

Milano è città di cultura, di divertimenti, di movida, di arte e di romanticismo. L’aperitivo milanese può essere un’ottima occasione per organizzare un primo appuntamento, oppure, perché no, per fare la proposta al proprio o alla propria partner. Ma quali sono i migliori aperitivi romantici di Milano?

Certo, se si parla di appuntamenti e di romanticismo ci vuole il locale giusto, magari quello con vista, dall’arredo elegante e con un menù raffinato, ma soprattutto, quello perfetto per mangiare al tramonto.

I locali a Milano sono tantissimi, ma non tutti si prestano per questo tipo di occasione. Non tutti hanno l’atmosfera giusta.

Ci sono gli aperitivi adatti ai giorni di pioggia, quelli gourmet, quelli preparati da famosi barman o chef, quelli vegani e quelli un po’ particolari. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti.

Solitamente, quando si parla di aperitivo elegante o romantico si pensa subito al centro della città, ma ve ne sono diversi anche nei vari quartieri di Milano.

I migliori aperitivi romantici a Milano: 5 locali da scegliere per il tuo appuntamento

Tra le proposte eleganti e con vista c’è Ceresio 7, situato all’ultimo piano dello storico palazzo dell’Enel. Perfetto per un aperitivo al tramonto in ogni stagione, anche se raggiunge il suo massimo splendore in estate quando la piscina è aperta. L’aperitivo è servito al tavolo con finger food e dura fino alle 21.30.

La seconda proposta è il Mandarin Bar & Bistrot. L’aperitivo è servito su divanetti nel giardino del locale fino alle 21.30. I drink sono accompagnati da mondeghili e affettato nostrano su un piatto decorato. Ad allietare il tutto, nel periodo estivo c’è la piscina per un tuffo romantico.

Morgante Cocktail & Soul è uno dei locali con l’atmosfera più romantica di Milano. Con altalene immerse nel verde e una luce soffusa è l’ideale per una serata di coppia.

Fioraio Bianchi cafè offre la possibilità di degustare un buon bicchiere di vino completamente circondati da orchidee di tutti i tipi. I tavoli sono decorati con piante e fiori di ogni tipo dal profumo avvolgente e inebriante. I drink sono serviti con finger food davvero ottimi.

Infine, c’è Exit, il locale di Andrea Perdomo. I cocktail d’autore sono accompagnati da ostriche, brioches salate, pane burro e acciughe, mondeghili di vitello e altre squisitezze. Il tutto servito in un chiosco romantico nel cuore di Brera.

Le regole per un aperitivo romantico

Scegliere i migliori aperitivi romantici di Milano non è facile. Per essere adatto ad un’uscita di coppia, tuttavia, ci sono delle piccole regole che il locale deve rispettare.

Innanzitutto, l’occhio vuole la sua parte. Ciò significa che l’arredo, i cocktail e il cibo che li accompagna devono essere belli da vedere.

Infine, l’atmosfera è tutto: che si tratti di un locale con vista, con luci soffuse, immerso nel verde o nella zona più elegante di Milano, poco importa; l’importante è che ci sia l’atmosfera giusta per scaldare i cuori della coppia.