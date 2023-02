I 5 migliori aperitivi in centro a Milano: ecco dove andare

Dove fare aperitivo a Milano

Milano è il capoluogo della Lombardia e, ovviamente, la capitale dell’aperitivo. Qui movida, night life e locali sono gli ingredienti segreti per un cocktail davvero unico, da gustare per le strade della città italiana che non dorme mai.

Migliori aperitivi di Milano

Il centro è grande e non sapete dove andare? In questo articolo vi portiamo alla scoperta dei 5 migliori posti dove fare aperitivo in centro a Milano, all’ombra della Madonnina. Ecco dove andare: