Migliori ristoranti spagnoli a Milano: i locali consigliati

Migliori ristoranti spagnoli a Milano dove mangiare Tapas e bere vino

La cucina spagnola è amata in tutto il mondo per i suoi sapori vibranti e i piatti ricchi di storia e tradizione. Per chi è appassionato della cucina spagnola o semplicemente desidera esplorare nuovi gusti, Milano offre una varietà di ristoranti che porteranno in un viaggio culinario attraverso la Spagna.

Ecco quali sono i migliori ristoranti spagnoli a Milano.

I migliori ristoranti spagnoli a Milano: Tapas y Vino

Tapas y Vino, con un’atmosfera rustica e autentica, offre tapas tradizionali e piatti ispirati alla cucina spagnola. È un luogo ideale per condividere un pasto con amici e familiari. Questo locale è un luogo perfetto per una serata informale e conviviale. Qui è possibile assaporare una selezione di piatti tradizionali accompagnati da una vasta gamma di vini.

La casa Iberica

Collocato in Viale Premuda, La Casa Iberica è un Tapas Bar perfetto per ogni occasione. Con un’atmosfera gioiosa e colorata, La Casa Iberica è specializzato in tapas e piatti fritti. Puoi gustare patatas bravas, croquetas e altre prelibatezze spagnole in questo locale accogliente. Ottimo anche per un aperitivo con gli amici.

Vino al Vino: migliori ristoranti spagnoli a Milano

Arredato con panche e botti offre una varietà di formaggi e salumi accompagnati a vini spagnoli. Offre tapas tradizionali e piatti ispirati alla cucina mediterranea. L’atmosfera vivace e gli arredi rustici faranno sentire come se fossi in una vera taberna spagnola. Vino al Vino è un ottimo locale per una serata in compagnia.