Lista dei migliori aperitivi tradizionali a Milano che offrono piatti tipici

L’aperitivo per il Milanese è un momento di amicizia, di socializzazione, occasione per fare nuove conoscenze o per acquisire nuovi contatti di lavoro. Si tratta di un momento molto importante per i suoi cittadini e di un profondo momento di svago per tutti i visitatori della città. L’aperitivo, proprio come la cucina del capoluogo meneghino, può avere molti stili: può essere vegano, elegante, raffinato, gourmet, fast o street, oppure tradizionale. I migliori aperitivi tradizionali a Milano sanno unire ricette tipiche con i classici cocktail o vini lombardi.

L’aperitivo tipico è tradizione, gusto e semplicità allo stesso tempo. Ecco che le classiche focaccine, pizzette e bruschette si trasformano in taglieri di formaggi e affettati nostrani, magari con una fetta di pane spalmata di gorgonzola. Tra le proposte gourmet vi sono fettine di polenta alla griglia aromatizzate con profumi tipici della regione, insalata di nervetti, striscioline di cotoletta accompagnate da salse fatte in casa, vitello tonnato e mondeghili.

Insomma, tutte quelle proposte dei migliori ristorante tradizionali milanesi si fanno in porzioni mignon per diventare un gustoso aperitivo.

Migliori aperitivi tradizionali a Milano: Camparino in Galleria

Camparino in Galleria è un locale glamour dove poter gustare la tradizione secolare che si fonde all’innovazione.

Niente a che fare con i locali che offrono aperitivi a buffet: qui la parola d’ordine è qualità e gusto.

Mandarin Bar e Bistrot

L’aperitivo esclusivo lo si può trovare da Mandarin Bar e Bistrot. Il locale è caratterizzato da arredo in marmo bianco e nero per definire maggiore eleganza.

La drink list è composta dai grandi classici e da proposte con sentori orientali e speziati e basi alcoliche pregiate.

Migliori aperitivi tradizionali a Milano: Terrazza 12

La Terrazza 12 si trova all’ultimo piano del Brian&Barry Building. Qui è possibile provare cocktail d’autore con miscelazioni internazionali, con gustosi assaggi salati. Il tutto avvolto in un locale chic con terrazza panoramica sulla città.