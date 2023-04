Milano Bovisa: cosa fare la sera

Cosa fare la sera a Milano Bovisa, un quartiere che sta diventando sempre più sofisticato grazie all'afflusso di locali di ogni tipo.

Negli ultimi anni, il quartiere di Bovisa a Milano ha subito una trasformazione notevole, diventando sempre più sofisticato grazie all’afflusso di locali di ogni tipo e gallerie d’arte, alcune delle quali sono anche a cielo aperto. Nonostante quindi il passato industriale che caratterizzava questa zona nel corso del XX secolo, oggi è evidente come la Bovisa abbia acquisito un ruolo di primo piano come centro culturale e artistico nella città di Milano.

Cosa fare la sera nel quartiere di Bovisa a Milano

Spirit de Milan

Le Cristallerie Livellara, situate nella zona di Bovisa a Milano, hanno vissuto una rinnovata vitalità dal 2015, trasformandosi in un nuovo locale chiamato Spirit de Milan. Il luogo offre una combinazione di ristorante e spazio dedicato alla musica dal vivo, con un’ampia superficie che conserva l’aspetto di una vecchia fabbrica.

In particolare l’arredamento vintage contribuisce a ricreare l’atmosfera di una vecchia balera, dove si possono gustare taglieri eccellenti e piatti tipici della cucina milanese serviti sui tavoli. Inoltre, il locale dispone di un palco e una pista da ballo, rendendolo perfetto per serate a tema, concerti e balli di swing. Insomma, Spirit de Milan rappresenta il luogo ideale per vivere l’esperienza milanese in tutte le sue sfaccettature e trascorrere una divertente serata in compagnia di amici.

Bovisa Urban Garden

Il Bovisa Urban Garden è ubicato in un’antica struttura industriale risalente agli anni ’50, che in passato fungeva da sede per un’officina di precisione, insieme a un ampio piazzale e un edificio residenziale adiacente che ospitava la famiglia del proprietario dell’azienda. Esso rappresenta un luogo di incontro aperto e accogliente, dove la sostenibilità ambientale e l’etica ecologica si fondono con un design postindustriale e urbano. In particolare il locale offre una vasta scelta di bevande, birre artigianali, vini pregiati, una selezione di cocktail deliziosi, nonché la possibilità di mangiare vegetariano e vegano.

Birrificio La Ribalta a Milano Bovisa

Infine anche La Ribalta a Milano Bovisa è un posto perfetto per trascorrere una serata informale con gli amici, grazie alla sua vasta selezione di birre artigianali che spaziano dalle classiche alle più particolari. Pur essendo situato in una zona abbastanza isolata, il design e l’atmosfera sono eccezionali, soprattutto durante le serate estive all’aperto. Insomma La Ribalta non è solo un birrificio, ma anche un luogo di incontro e di confronto, dove si può ascoltare musica dal vivo, partecipare a degustazioni, eventi culturali e tanto altro ancora.