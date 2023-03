LoveMi 2023: quando e dove si terrà il concerto benefico organizzato da Fedez

Dato il successo dello scorso anno, il concerto benefico organizzato da Fedez volge alla sua seconda edizione. Scopriamo la data del LoveMi 2023.

Dato il successo dello scorso anno, il LoveMi, il concerto benefico gratuito organizzato da Fedez, volge alla sua seconda edizione. Lunedì 20 marzo è stata svelata la data per il 2023: l’evento si terrà martedì 27 giugno in Piazza Duomo a Milano. Ad annunciarlo lo stesso cantante con una story su Instagram.

LoveMi 2023: quando e dove

Il rapper ha affermato: “Appena sceso dal palco l’anno scorso ho avuto subito il desiderio di ricominciare a lavorare alla seconda edizione di LoveMi. È stata un’esperienza incredibile ed emozionante che ha raggiunto ovviamente l’apice la sera del concerto, ma anche tutta la parte organizzativa, che ho seguito in prima persona, è stata pazzesca! E così eccoci qui! Per il secondo anno consecutivo a lavorare con tantissima carica a questo progetto di cui vi svelerò i dettagli appena possibile, in fondo mi conoscete e sapete che spoilero sempre tutto. Al momento le certezze sono tre: il luogo, la data e che sarà un evento legato a una iniziativa benefica”. Con queste premesse, ci aspettiamo grandi cose da questo LoveMi 2023.

Nell’ultima edizione del LoveMi sono stati raccolti 130mila euro

Per la prima edizione dell’iniziativa, lo scorso 28 giugno, migliaia di persone erano accorse in centro. Era stato possibile guardare l’evento anche in televisione. Ha infatti tenuto incollati allo schermo più di un milione e mezzo di spettatori, toccando picchi di share al 61 per cento.

Anche il LoveMi 2023 avrà una finalità benefica. Nel 2022 erano stati raccolti 130 mila euro attraverso gli sms inviati al numero solidale. Il ricavato era poi stato devoluto alla Together to go, una onlus che è diventata un centro di eccellenza nel campo della riabilitazione di bimbi che sono affetti da patologie neurologiche complesse, tra le quali sindromi genetiche e paralisi cerebrali infantili. Al momento non si conosce, invece, il nome dell’associazione scelta per quest’anno.

Ignoti anche i nomi degli artisti che saliranno sul palco in questa edizione. L’anno scorso, all’evento organizzato da Doom Entertainment, con la produzione di Vivo Concerti e la collaborazione del Comune, avevano partecipato artisti come il rapper Lazza, Tananai, Ghali, Dargen D’Amico e Mara Sattei. A far emozionare erano stati poi anche Fedez e J-Ax che, proprio con LoveMi, erano tornati a cantare insieme le loro hit.