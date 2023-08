Trattorie storiche dove mangiare la cucina meneghina

Milano è famosa non solo per essere un centro di moda e cultura, ma anche per la sua cucina unica e deliziosa. Chi ama la cucina meneghina non deve assolutamente provare i migliori ristoranti di Milano dove mangiare cucina milanese. Si tratta di trattorie e ristoranti tipici.

Trattoria Milanese: il migliore ristorante di Milano dove mangiare cucina milanese

Come suggerisce il nome, la Trattoria Milanese è un’autentica rappresentazione della cucina milanese. Qui puoi assaporare piatti classici come il risotto alla milanese, l’ossobuco e la cotoletta alla milanese in un’atmosfera accogliente e rustica. La Trattoria Milanese è un locale storico di Milano che dal 1933 serve piatti tipici del capoluogo meneghino. Si trova in via Santa Marta, 11.

Ratanà

Questo ristorante è noto per la sua cucina tradizionale reinterpretata in chiave moderna. Ratanà offre piatti milanesi moderni, piatti tipici come cassoeula, risotto giallo e panettone salato, presentati con creatività e passione. Gli ingredienti usati sono stagionali, e vanta e una corposa carta dei vini. L’ambiente è ampio e luminoso, si trova in via Gaetano de Castilla.

Migliori ristoranti di Milano dove mangiare cucina milanese: Antica Trattoria della Pesa

Fondata nel 1880, l’antica Trattoria della Pesa è un’icona di Milano. Offre specialità come brasato al Barolo, cassoeula e cotechino con purè di patate, garantendo un’esperienza autentica.

Si trova in viale Pasubio, 10.

Al Garghet

Situato in un’antica cascina milanese, questo ristorante offre piatti tradizionali preparati con ingredienti locali. È un luogo pittoresco e affascinante per gustare la cucina milanese in un’atmosfera rustica.

Il ristorante offre anche la possibilità di delivery e di asporto. Si trova via Selvanesco, 36.