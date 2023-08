Migliori ristoranti famosi a Milano: i locali consigliati

Ecco quali sono i migliori ristoranti più famosi a Milano

Mangiare è essenziale, mangiare bene è una coccola a cui non si può rinunciare. Per farlo nel modo corretto, ecco in aiuto la lista dei migliori ristoranti famosi di Milano, gestiti dai migliori chef italiani.

Si parla di locali stellati, che propongono ricette innovative e che hanno una nuova concezione di ristorazione.

Si tratta di ristoranti che compaiono nella guida Michelin e che vengono gestiti dai cuochi più noti del calibro di Cracco e di Alessandro Borghese.

Sicuramente non sono ristoranti che tutti possono permettersi come le trattorie tradizionali, ma da provare almeno una volta nella vita.

Migliori ristoranti famosi a Milano: il lusso della semplicità di Alessandro Borghese

Il ristorante sorge nel cuore della CityLife, nel palazzo storico di Gio Ponti in via Bellisario. Il locale dal gusto chic, accoglie i suoi clienti con un arredo ricercato e lussuoso.

A rendere il tutto più piacevole vi è un servizio accogliente e sicuramente all’altezza delle aspettative, con personale gentile che accoglie ogni esigenza e cerca di soddisfare le richieste del pubblico.

I piatti sono spettacolari, da fotografare, che sanno soddisfare ogni palato. Si tratta di ricette semplici ma di gusto, proprio come suggerisce il nome del ristorante.

Migliori ristoranti famosi a Milano: Max Mariola

Tra i migliori ristoranti famosi di Milano vi è quello di Max Mariola, aperto da poco in via San Marco.

Si tratta del suo primo ristorante a Milano, costituito da un ampio salone coperto e un giardino dove poter all’aperto.

Il menù comprende ricette d’autore e cocktail ricercati.

Cracco Galleria

Sorge nel cuore della galleria Vittorio Emanuele II il ristorante di uno dei più famosi chef italiani.

L’ex giudice di Masterchef propone un locale in stile retrò, elegante, caratterizzato da un arredo antico come il bancone parigino del XIX secolo.

Inutile dire che i piatti sono dei veri e propri capolavori che attirano gli amanti della buona tavola da tutta Italia.