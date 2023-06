Migliori nuove pizzerie a Milano: prezzi e posizione

Scopri alcune delle migliori nuove pizzerie che hanno aperto i battenti a Milano tra il 2022 e il 2023. Una semplice guida per non perderti nulla.

Il panorama delle nuove aperture a Milano sta subendo una notevole trasformazione, con un’enfasi particolare sulle pizzerie. Questo settore si dimostra estremamente fertile per gli investitori desiderosi di entrare nel mercato milanese; di conseguenza stanno spuntando nuove catene e punti vendita in tutta la città, da nord a sud. Si sta così assistendo a un’esplosione di varietà di pizze, focacce e impasti innovativi, croccanti e leggeri, i quali spaziano dalla tradizione alle creazioni più audaci. Insomma la parola “pizza” racchiude oggi un universo di possibilità, tanto è vasto e diversificato il panorama attuale; per questo motivo, vogliamo presentarvi alcuni degli indirizzi delle migliori nuove pizzerie che hanno aperto i battenti nella città di Milano tra il 2022 e il 2023.

Migliori nuove pizzerie a Milano aperte nell’ultimo anno

Vincenzo Capuano

Il rinomato maestro pizzaiolo napoletano, già famoso per il suo lavoro con Rossopomodoro, fa il suo debutto a Milano aprendo la sua undicesima pizzeria a Porta Romana. Il locale può ospitare fino a 120 persone, con un laboratorio a vista e due stanze adiacenti, immergendo i clienti nel mondo di Capuano. Appena seduti, i clienti ricevono in dono le forbici d’oro, simbolo di questo pizzaiolo ormai diventato una vera e propria star dei social media. I prezzi sono nella norma e tra le sue pizze “contemporanee”, come le ama chiamare, spiccano i suoi classici come la pepe e provola (10€) e quella con melanzane (12€).

Modus

Un’altra delle migliori nuove pizzerie a Milano, è l’angolo di autentica tradizione cilentana sbocciato tra le porte Romana e Vittoria. Alla guida di questo progetto si trova Paolo De Simone, un rinomato pizzaiolo della città, noto per aver portato al successo la pizzeria Da Zero (ora indipendente). In questa nuova avventura, De Simone infonde il cuore e l’anima della sua terra natale in ogni aspetto del locale, che offre anche piatti tradizionali. L’irrinunciabile antipasto è rappresentato dalla pizza fritta, seguito dai consigli di Paolo o dalla scelta del percorso “A mio Modus”, un viaggio alla scoperta del Cilento attraverso i sapori del territorio (28€). Le pizze sono realizzate con un impasto leggero a basso contenuto glicemico, preparate solo con lievito madre e con un prezzo compreso tra 7€ e 20€. È importante ricordare che Modus ha aperto da poche settimane anche Modus Gastronomia, una rosticceria cilentana proprio di fronte al Tribunale, con piatti dello chef Gerardo Scarpitta.

DaV Milano

Nel cuore di CityLife, sorge un nuovo ristorante firmato dai rinomati chef bergamaschi, i fratelli Cerea. Situato al primo piano della Torre Allianz, questo locale dal design accattivante è stato progettato dall’architetto Andrea Maffei, già noto per la sua opera sulla Torre. DaV offre i piatti iconici della cucina dei Cerea, tra cui il pacchero alla DaV (con pomodorino giallo, 30€) e la celebre cotoletta (120€ per due persone), senza dimenticare la pizza. Dallo stile napoletano alla pala romana, fino alle pizze con topping gourmet e quelle dolci, il menu porta la firma di Alessio Rovetta, che da tempo è un membro dello staff di Da Vittorio. I prezzi variano da 25€ a 100€ (per la pizza con burrata, crema acida, uovo, bottarga e caviale).

Confine

Nella zona di Carrobbio, a pochi passi dal Duomo, si è appena aperto un nuovo locale gestito da Francesco Capece e Mario Ventura. Capece è il proprietario della pizzeria Locanda dei Feudi, mentre Ventura, grande esperto di vini, è il proprietario di Emanuel Caffè Salerno. Questo locale accogliente e informale unisce la passione di entrambi, offrendo un viaggio culinario unico. I prezzi sono accessibili, con la margherita che parte da 8€ e le pizze più elaborate che arrivano fino a 18€ (ad esempio, la crema di patate, fiordilatte, salsiccia di maiale, prezzemolo e chips di peperone dolce Sciuscillone di Teggiano).

Corner 58

Sotto la guida dello chef Roberto Conti (ex Trussardi alla Scala) e dell’esecutivo pizzaiolo Sami Soliman, si trova in zona piazzale Susa a Milano un raffinato bistrot e pizzeria gourmet. Corner 58 presenta uno stile newyorkese con mattoni a vista, arredi industriali e ampie vetrate che si affacciano sulla strada. L’obiettivo principale è abbinare la pizza alle bollicine, e nel menu si trovano numerose opzioni di vini rinomati che si sposano perfettamente con le pizze classiche o contemporanee. L’impasto è leggero, diretto e lievita per almeno 24 ore, con un’umidità del 70%. I prezzi vanno dagli 8€ per le pizze più classiche ai 25€ per quelle più contemporanee.

Mosso

In una zona di riqualificazione urbana dietro Mosso, nel quartiere Nolo e all’interno del Parco Trotter, sorge un luogo che promuove l’inclusione cittadina. Questo spazio accoglie un bar, un’area per eventi e un ristorante-pizzeria con oltre 130 posti a sedere, sia interni che esterni. Le pizze proposte sono leggere e fragranti, servite a spicchi e sono state create con il prezioso contributo di Daniele Falcone, un esperto con una vasta esperienza alle spalle, proveniente da rinomati luoghi culinari come il Panificio Italiano di Giuseppe Zen, l’Identità Golose Hub e poi Franco Pepe. Le pizze, che hanno prezzi compresi tra 7€ e 14€, sono principalmente realizzate con ingredienti provenienti dal mercato Alveare di via Padova, situato nelle vicinanze. Questo locale di quartiere svolge anche attività di responsabilità sociale e ospita molti concerti dal vivo.

Federico dal 1929

A Milano (Cinque Giornate) un’affascinante insegna accoglie gli amanti della pizza sottilissima e straordinariamente croccante presso “Da Federico dal 1929”. La data riportata non indica l’anno di apertura, ma piuttosto l’anno in cui un certo Federico avrebbe inventato la pizza ovale. Ma, lasciando da parte questi dettagli di storytelling, gli appassionati di pizza non potranno fare a meno di assaporare le prelibatezze di questo luogo unico. Le pizze sono estremamente leggere e sottili come ostie, con una forma ovale e allungata, e il menu offre una selezione che spazia dai grandi classici alle rivisitazioni più audaci (con prezzi compresi tra 7€ e 14€). Quindi, indipendentemente dalle origini della pizza ovale, Da Federico dal 1929 garantisce una deliziosa esperienza gastronomica che conquisterà i palati più esigenti.

Ciro Cascella 3.0

Infine, una delle migliori nuove pizzerie a Milano, è quella del celebre pizzaiolo napoletano Ciro Cascella che ha fatto il suo ingresso nella città in zona XXII Marzo con la sua rivoluzionaria pizzeria 3.0. Dopo aver ottenuto grandi successi a Napoli, compresa la menzione nella guida Michelin, Cascella introduce il suo unico concetto di pizza, realizzata con tre tipi diversi di farine, che conferiscono al cornicione un aspetto ben definito, alveolato e incredibilmente soffice. L’impasto subisce una lunga fermentazione e una lievitazione di 36 ore, raggiungendo un grado di idratazione superiore al 70%. Per iniziare, si possono assaporare le deliziose montanarine, le frittatine napoletane e le crocchè. Nel menu delle pizze, oltre alle numerose varianti creative (con prezzi compresi tra 7€ e 14€), sono presenti anche omaggi ai suoi cari, come la pizza Sonny e la pizza Ilary, che sono vere e proprie esperienze culinarie da gustare.