In questo articolo trovi attività ed eventi da fare la sera presso il distretto Milanese di City Life

Milano è una delle città più attive e movimentate del nord Italia, tra fashion week, mostre culturali ed eventi, c’è sempre una grande varietà di attività che si possono fare la sera con gli amici e famigliari.

In particolare in questo articolo vediamo cosa si può fare la sera nella rinomata zona di City Life.

Shopping District

Partiamo dal shopping district di City Life. Al suo interno al primo piano troviamo 80 negozi, alcuni che vendono prodotti high end come Sephora, Max&Co e Boss e altri che vendono prodotti più low cost e accessibili a tutti come OVS e Tiger, permettendo così ad ogni persona di avere un’ ampia scelta per il suo shopping.

Nello stesso distretto oltre i negozi di abbigliamento sono presenti anche diversi luoghi in cui mangiare. Tra un acquisto e un’altro infatti si può salire al piano superiore nella Food Hall per gustarsi un gelato da Cioccolati Italiani o un gustoso panino da RoadHouse. Al primo piano del distretto troviamo infatti tra ristoranti e bar 20 punti ristorazione in cui poter passare una piacevole serata in compagnia.

Se invece si opta per una serata meno movimentata c’è all’ultimo piano il cinema Anteo con 7 sale, per un totale di 1200 posti. Nelle sale cinematografiche dell’Anteo di City Life oltre ad essere proiettati gli ultimi film usciti nelle sale (in lingua originale e non) vengono spesso organizzati anche degli eventi con degli ospiti in sala, come attori o registi, così da rendere la serata al cinema più memorabile.

Inoltre all’interno della struttura vengono organizzati spesso degli eventi ai quali si può attendere per ravvivare una serata fuori.

Per esempio dal 18 al 26 febbraio arriva al shopping district “Carnaval Meravigliao” ispirato e dedicato al carnevale brasiliano. In particolare sabato 25 e domenica 26 febbraio dalle 11.00 alle 20.00, sarà attiva una postazione truccabimbi per potersi truccare in occasione del carnevale.

Il 25 febbraio si esibirà sul palco nella food hall una special guest: Cristina D’Avena, che dalle ore 18.45 alle ore 19.30.

Invece domenica 26 ci sarà un’esibizione danzante di ballerini brasiliani in tre differenti uscite programmate alle ore 17, 18 e 19.

Parco City Life e ArtLine

All’esterno del shopping district è presente una area verde accessibile gratuitamente a tutti. Il parco è costituito da percorsi ciclopedonali, ideali per passeggiate o giri in bici, aree relax e luoghi di incontro per amici e parenti.

Nello stesso parco è allestita la mostra d’arte contemporanea ArtLine, un progetto di arte pubblica promosso dal Comune di Milano.

Il percorso è composto da 20 opere permanenti: 8 selezionate attraverso un concorso per artisti under 40 e le altre di artisti internazionali già affermati. Coloris, Hand and Foot, I cieli di Belloveso sono alcuni dei nomi delle opere mostrate all’interno del parco.

La mostra è aperta 7 giorni su 7 ed è visitabile gratuitamente.