Zona City Life Milano: cosa fare se piove

Cosa fare a City Life se piove? Ecco dei luoghi da scoprire nel quartiere più moderno e innovativo di tutta Milano, sempre in evoluzione.

Situato nei pressi del centro storico, il quartiere City Life di Milano è famoso per i suoi lussuosi appartamenti e grattacieli di uffici all’avanguardia. Il progetto dell’area nasce dalla rigenerazione urbana del Portello, quartiere a nord-ovest di Milano occupato dalla vecchia Fiera Milano City, oggi trasferita a Rho.

Affidato ad architetti internazionali quali Zaha Hadid, Daniel Libeskind e Arata Isozaki, City Life è il progetto di riqualificazione urbana più ampio d’Europa. Ma cosa c’è effettivamente da vedere? Ecco 3 cose da fare a City Life se piove.

Shopping District

Con una superficie complessiva di 32mila metri quadrati, lo Shopping District di City Life è il più grande distretto urbano dedicato al commercio in Italia. Tutte le aree all’interno del distretto sono state progettate da architetti di fama internazionale che hanno partecipato all’ideazione di tutto il quartiere.

Ecco allora che il centro commerciale, coperto su 2 livelli, porta la firma Zaha Hadid Architects e ospita negozi, ristoranti e un cinema multiplex. Con i suoi 80 negozi, 20 ristoranti e bar e 7 sale cinema è il luogo ideale per concedersi qualche ora di svago durante una giornata di pioggia. Semplicemente il paradiso degli amanti della moda e del design, ma anche il posto perfetto per fare gli acquisti più disparati.

Padiglione rosso di Alfredo Jaar

Il Padiglione Rosso è l’installazione permanente realizzata da Alfredo Jaar per il Parco CityLife, il progetto di arte pubblica curato da Roberto Pinto per il Comune di Milano. Per confrontarsi con una tale imponente architettura quali le tre torri, Jaar ha pensato a un luogo che possa controllare lo spazio di CityLife e, per contenerlo e incorniciarlo, realizza un piccolo padiglione cubico di cemento, 7x7x7m, caratterizzato da un vetro rosso affacciato sul complesso di CityLife.

Quando si è all’interno del cubo, il vetro rosso cambia radicalmente la visione dello spazio esterno e attraverso questo filtro, tutto si tinge di rosso. Attraverso di esso, è possibile ammirare contemporaneamente le tre imponenti torri, al riparo dalla pioggia.

Cena con vista

Al ventesimo piano del World Join Center sorge una Location mozzafiato: il Mi View Restaurant Milano. Grazie alla sua posizione e all’architettura del locale, dalle sue vetrate è possibile ammirare i grattacieli e il centro commerciale di City Life. Lo spazio è molto ampio, infatti la sala principale conta ben 300 posti a sedere. Oltre alla sala principale sono presenti anche due sale private, un piccolo angolo intimo ed esclusivo creato per accogliere 10 ospiti. Tutte le sale sono state ovviamente ideate per farti sentire a tuo agio, regalandoti una vista spettacolare. Da questo ristorante potrai ammirare orizzonti lontani gustando piatti speciali. La cucina proposta valorizza “le eccellenze” locali, puntando sul meglio della produzione artigianale e della tradizione enogastronomica.

City Life è il quartiere più moderno e innovativo di Milano, sempre in evoluzione e ricco di luoghi da visitare, anche quando non si sa cosa fare se piove.